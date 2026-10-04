Elecciones en Brasil: qué espera el mercado y por qué una plataforma prohibida por Lula da Silva apuesta por Flávio Bolsonaro

Mientras las encuestas muestran una elección ajustada entre Lula y Flávio Bolsonaro, los mercados miran el frente fiscal y la capacidad del próximo gobierno para estabilizar la deuda.

La plataforma se encuentra prohibida en Brasil y EEUU, pero en Argentina no se puede ingresar.

Brasil llega este domingo a las elecciones presidenciales con los mercados atentos a una disputa muy ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro , pero con la mirada puesta más allá del resultado electoral. Para los inversores, una de las principales variables será la capacidad del próximo gobierno para ordenar las cuentas públicas y estabilizar la trayectoria de la deuda.

Las últimas encuestas anticipan una elección reñida y mantienen abierta la posibilidad de una segunda vuelta el 25 de octubre. El agregador de sondeos de UOL ubica a Lula con 40,5% y a Bolsonaro con 37,2% en primera vuelta, mientras que en un eventual balotaje la diferencia se reduce prácticamente a un empate: 45,1% frente a 44,8%.

En Polymarket , una de las principales plataformas internacionales de mercados predictivos, Flávio Bolsonaro concentra actualmente alrededor del 63% de las probabilidades de ganar la Presidencia, frente a cerca del 37% de Lula . El mercado vinculado a la elección brasileña ya acumula más de u$s 165 millones de volumen negociado .

La diferencia resulta significativa porque contrasta con las encuestas tradicionales, que muestran una carrera mucho más equilibrada.

Los porcentajes de Polymarket no son una encuesta de intención de voto. Surgen del precio al que los participantes compran y venden contratos vinculados a un determinado resultado. Así, reflejan la probabilidad que el propio mercado le asigna a cada escenario y pueden modificarse rápidamente a medida que aparecen nuevas encuestas o información política.

De hecho, las expectativas dentro de la plataforma mostraron fuertes movimientos durante las últimas semanas. El mercado pasó de exhibir una carrera más equilibrada a otorgarle una ventaja considerable al candidato opositor. Pese a que las apuestas se podían ver hasta el viernes en Argentina, este domingo el día de la elección, la plataforma se encuentra totalmente cerrada.

Una plataforma prohibida en Brasil

El crecimiento de las apuestas sobre la elección se produce pese a que los mercados predictivos como Polymarket tienen prohibido operar en Brasil.

El Gobierno brasileño determinó este año que este tipo de plataformas no se ajusta a la legislación que regula las apuestas en el país y ordenó bloquear decenas de sitios. En septiembre, además, Meta bloqueó en Brasil perfiles vinculados a Polymarket a pedido del Ministerio de Hacienda.

Esto no impidió que la elección brasileña se convirtiera en uno de los principales focos de negociación de la plataforma a nivel internacional.

Las encuestas predecían una posibilidad de segunda vuelta

Qué espera el mercado después de las elecciones

Más allá de quién resulte ganador, el frente fiscal aparece como la principal preocupación de los inversores. Brasil llega a las elecciones con una deuda pública bruta equivalente al 82,5% del PBI, mientras que el déficit nominal acumulado en doce meses alcanza el 9,3%.

La lectura del mercado es que la credibilidad del próximo programa fiscal será determinante para el comportamiento del real, los bonos y las acciones brasileñas.

El real cuenta actualmente con el respaldo de tasas reales elevadas y un carry atractivo. Sin embargo, una mayor percepción de riesgo fiscal podría presionar a la moneda, elevar las expectativas de inflación y limitar el margen del Banco Central para continuar reduciendo la Selic.

La renta fija también estará particularmente expuesta. Más de la mitad de la deuda pública doméstica está directamente indexada a la Selic, por lo que una reducción sostenida de las tasas podría aliviar el costo financiero del Estado, mientras que un deterioro fiscal produciría el efecto contrario.

En la bolsa, las compañías más vinculadas al mercado interno y al costo del financiamiento aparecen entre las más sensibles al resultado electoral. El Ibovespa llegaba al cierre de septiembre con una recuperación cercana al 10% desde los mínimos de mediados de agosto y una suba del 13% en el año, según Goldman Sachs.