China acelera medidas para impulsar la economía: créditos baratos y un histórico plan de subsidios hipotecarios

Tras desacelerar su crecimiento al 4,3%, el régimen despliega rebajas de tasas selectivas para la industria y el agro, junto con una ayuda inédita a la compra de primera vivienda para contener la crisis inmobiliaria. Los detalles, en la nota.

Este martes, China dio a conocer una serie de medidas orientadas a canalizar crédito más barato hacia diversos sectores , entre ellos infraestructura y la tecnología, así como brindar apoyo a los compradores de vivienda, en un nuevo intento por reforzar su economía , que está experimentando una marcada desaceleración.

Los anuncios se concretaron apenas 24 horas después de que el Ejecutivo prometiera acelerar el estímulo anticíclico para aplacar el frente económico, en una clara muestra de la premura oficial por corregir el rumbo y garantizar el cumplimiento de las metas macroeconómicas.

Cabe precisar que China se fijó como objetivo un crecimiento económico del 4.5%-5% para este año , pero la economía muestra claros síntomas de pérdida de impulso.

Con una expansión que se moderó al 4,3% en el segundo trimestre, el arranque del tercer trimestre confirmó un debilitamiento simultáneo de la industria, el consumo masivo y la inversión fijos, mientras la crisis del mercado inmobiliario sigue actuando como el principal obstáculo estructural.

Cabe precisar que China se fijó como objetivo un crecimiento económico del 4.5%-5% para este año , pero la economía muestra claros síntomas de pérdida de impulso.

Este martes, el Banco Popular de China anunció en un comunicado que reducirá en 25 puntos básicos la tasa de interés de sus préstamos suplementarios garantizados (PSL) y que la tasa de interés de los PSL a un año pasaría del 1,75% al 1,5%.

Además, cabe destacar que el Banco Popular de China también ampliará la línea de crédito PSL para apoyar la inversión en redes de agua, de la red eléctrica, informáticas, de comunicaciones, de tuberías urbanas y de logística, indicó.

Hao Zhou, analista de Guotai Haitong Securities, señaló que "las últimas medidas políticas de China apuntan a un esfuerzo más coordinado para impulsar el crecimiento mediante el fomento tanto de la inversión como de la demanda de los hogares".

El Banco Popular de China también ampliará la línea de crédito PSL para apoyar la inversión en redes de agua, de la red eléctrica, informáticas, de comunicaciones, de tuberías urbanas y de logística.

Además, indicó que "aunque el impacto total dependerá de la aplicación de las medidas y de la respuesta del sector privado, estas últimas medidas envían una señal clara de que los responsables políticos están dispuestos a proporcionar un mayor apoyo al crecimiento".

Limitaciones de alza de tasas en EEUU

El banco central mantiene un sesgo conservador respecto a la rebaja de tasas ante un triple frente de presión: el endurecimiento financiero en EEUU que tienta la salida de capitales, el panorama complejo de la deuda privada y corporativa, y el deterioro de la rentabilidad del sistema bancario.

Zhaopeng Xing, estratega sénior para China en ANZ, afirmó que "dado que las subidas de tasas en Estados Unidos suponen un obstáculo, el margen para una mayor flexibilización monetaria por parte del Banco Popular de China (PBOC) en las nuevas medidas políticas es limitado".

Los ajustes reflejaron un equilibrio entre una "postura de política monetaria expansiva y un enfoque cauto", añadió.

En un esfuerzo por sostener a los sectores clave, el PBOC expandió sus líneas de financiamiento preferencial: sumó 200.000 millones de yuanes para modernización e innovación tecnológica (alcanzando los 1,4 billones) e inyectó 500.000 millones de yuanes adicionales para el agro y las pequeñas empresas, elevando esa caja a 4,85 billones de yuanes.

Además, elevó su cuota de représtamo para empresas privadas en 300.000 millones de yuanes, llevándola a un total de 1,3 billones de yuanes.

Objetivo de crecimiento: El país asiático busca alcanzar una expansión del 4.5%-5% en el presente año.

Estímulo para reactivar la demanda residencial

A partir del 1 de octubre, China subsidiará los intereses de los nuevos préstamos hipotecarios comerciales para la compra de primera vivienda, según oficializaron el banco central y el regulador financiero. Se trata de una medida sin precedentes a escala nacional para frenar el desplome del sector de bienes raíces.

El Gobierno proporcionará una subvención anual de intereses de 1 punto porcentual durante un máximo de cinco años, con un límite máximo de 1 millón de yuanes por hogar para el préstamo subvencionado, según un comunicado del Ministerio de Finanzas.

Las viviendas deberán contar con una superficie máxima de 120 metros cuadrados y un valor de compra no mayor a los 1,5 millones de yuanes. Esta política se implementará de manera experimental por el término de un año. Por su parte, Xing anticipó que se espera que el subsidio de tasas se aplique a los inmuebles ubicados en las principales metrópolis de China.