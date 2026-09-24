Provincia Vivienda: cómo sacar el préstamo hipotecario del Banco Provincia

La línea permite financiar la compra, construcción y refacción, con montos de hasta u$s250.000 y plazos que pueden llegar a 20 años.

Banco Provincia ofrece una línea hipotecaria para quienes buscan avanzar con un proyecto de vivienda.

El Banco Provincia ofrece un préstamo hipotecario que está pensado para quienes buscan comprar, construir, ampliar, refaccionar o terminar una vivienda en la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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La línea está disponible tanto para clientes que cobran sus haberes en la entidad como para el público general, aunque las condiciones de financiamiento, plazo y tasa cambian según como sea cada caso .

Pueden acceder al préstamo empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas, tanto si cobran sus haberes en Banco Provincia como si operan con otra entidad. Entre los requisitos generales, el solicitante debe:

Los fondos pueden usarse para comprar, refaccionar, ampliar, construir o terminar una vivienda . También se admite la compra de partes indivisas cuando el objetivo sea completar el 100% del dominio de una propiedad. Además, es posible combinar destinos y, para quienes ya tengan un crédito hipotecario UVA otorgado por el banco, usar el préstamo para cancelarlo.

El monto máximo llega hasta el equivalente en pesos a u$s250.000 . El porcentaje financiado depende de si el solicitante cobra o no sus haberes en Banco Provincia. Para quienes acreditan el sueldo en la entidad:

El porcentaje financiado cambia según si el solicitante cobra sus haberes en la entidad.

compra: hasta el 80% del menor valor entre el precio de venta y la tasación

construcción, refacción, ampliación o terminación: hasta el 80% del menor valor entre el presupuesto presentado y la valuación hecha por el banco

Para quienes no cobran sus haberes ahí:

compra: hasta el 70% del menor valor entre el precio de venta y la tasación

construcción, refacción, ampliación o terminación: hasta el 70% del menor valor entre el presupuesto presentado y la valuación del banco

El plazo puede llegar a 15 años para el público general y hasta 20 años para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia.

La tasa y el nivel máximo de afectación de ingresos dependen de las condiciones de cada cliente. Freepik

Tasas de interés y afectación máxima de ingresos

La tasa es variable y también cambia según la relación del cliente con la entidad. Quienes cobran sus haberes en Banco Provincia pagan una tasa nominal anual equivalente al promedio de la tasa encuesta de depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días más 4 puntos porcentuales, con un mínimo del 12,5% y un máximo del 41%.

Para quienes no acreditan el sueldo en la entidad, se toma la misma referencia pero se agregan 5 puntos porcentuales, con un piso del 15% y un techo del 41%. Para acceder a la tasa diferencial por cobro de haberes, debe haberse acreditado al menos un sueldo antes de la liquidación del préstamo.

La cuota puede comprometer hasta el 40% de los ingresos de cada titular, con un máximo de tres. Si se incorpora un codeudor y hay hasta dos titulares, su participación no puede superar el 25%. Además, al sumar cuotas de otras obligaciones, la afectación total de ingresos tampoco puede superar el 40%. El pago puede hacerse con débito en cuenta o en ventanilla, y la cuota incluye un seguro de vivienda contra incendio y otros daños materiales.

La documentación varía según la situación laboral y el destino que tendrá el crédito. Freepik

Documentación requerida para solicitar el crédito

La documentación para demostrar ingresos depende de la situación laboral del solicitante. En relación de dependencia se solicita:

últimos tres recibos de haberes

certificado de empleo certificado por una entidad bancaria o escribano público

Para jubilados y pensionados:

últimos tres recibos de jubilación o pensión

Para autónomos:

constancia de inscripción ante ARCA

certificación de ingresos netos emitida por contador público con firma legalizada

últimos tres comprobantes de pago de Ingresos Brutos o constancia de exención

últimos tres comprobantes de pago del régimen de autónomos

Para monotributistas:

constancia de inscripción al Monotributo ante ARCA

últimos tres comprobantes de pago

últimos tres comprobantes de Ingresos Brutos o constancia de exención

También puede ser necesario presentar documentación relacionada con el inmueble, como título de propiedad, reglamento de copropiedad, planos municipales, boleto de compraventa y carta de designación del escribano, según corresponda.

Para construcción, terminación, refacción o ampliación también se exige el Permiso de Obra Especial o Provisorio y las planillas de cómputos y presupuesto firmadas por los solicitantes y un profesional matriculado.