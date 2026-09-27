Créditos hipotecarios UVA en 2026: ¿De cuánto es la cuota mensual, tras la baja de tasas de los bancos?

Las entidades volvieron a competir con intereses desde 6,5% y plazos de hasta 30 años, pero el costo final cambia mucho entre propuestas.

Los bancos volvieron a bajar las tasas de los créditos hipotecarios UVA y la competencia ya se nota en las primeras cuotas. Para los clientes que acreditan su sueldo, las propuestas arrancan actualmente desde el 6,5% TNA , con plazos que pueden llegar hasta los 30 años.

La diferencia entre entidades puede ser muy grande. Por ejemplo, para un préstamo de u$s75.000 , las primeras cuotas relevadas van desde $653.600 hasta más de $940.000 , según el banco, la tasa y la cantidad de años elegida.

Para comparar las propuestas, se puede tomar de ejemplo una propiedad de u$s100.000 , con una financiación del 75%. De esta manera, el comprador solicita u$s75.000 y aporta inicialmente los u$s25.000 restantes. Con un dólar a $1.350, el préstamo equivale a unos $101.250.000. Las primeras cuotas estimadas son:

Entre la opción más baja y la más alta hay una diferencia de $300.000 en la primera cuota . Sin embargo, pagar menos al principio no significa que el préstamo termine siendo más barato, porque un plazo más largo también implica más años de intereses acumulados.

Banco Ciudad y Banco Provincia ofrecen actualmente las tasas nominales más bajas del grupo, con 6,5% TNA para clientes que acreditan sus haberes . Banco Nación está apenas por encima, en 6,7%, pero permite extender el crédito hasta 30 años. Las condiciones principales son:

Banco Ciudad: 6,5% TNA, hasta 25 años y financiación del 75%

Banco Provincia: 6,5% TNA, hasta 20 años y financiación del 75%

Banco Nación: 6,7% TNA, hasta 30 años y financiación del 75%

La tasa del Ciudad tiene una condición particular, está asociada a la compra de una vivienda única en CABA de hasta 80 m² y con un valor máximo de u$s2.800 por metro cuadrado. Entre los privados, ICBC ofrece 6,9%, pero BBVA, Banco Hipotecario, Galicia y Credicoop se ubican en 7,5%. Las condiciones de plazo y porcentaje financiado también cambian entre cada entidad.

El ingreso familiar requerido depende del porcentaje máximo que cada entidad permite destinar a la cuota. Freepik

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La baja de tasas también reduce los ingresos que una familia necesita demostrar para conseguir el préstamo. Tomando un crédito de u$s75.000 a 20 años y una afectación máxima del 25% de los ingresos familiares, una tasa del 6,5% genera una primera cuota de $755.200 y exige ingresos por unos $3.020.000 mensuales.

Con una tasa del 7,5%, la cuota sube a $816.500 y el ingreso requerido llega a $3.266.000. Si la tasa fuera del 10%, la cuota sería de $977.000 y habría que demostrar unos $3.908.000. Banco Nación consigue reducir ese requisito gracias al plazo de 30 años, con una primera cuota estimada en $653.600, el ingreso familiar necesario ronda los $2.614.000.

El porcentaje máximo tampoco es igual en todos los bancos, ya que la referencia suele estar en el 25% del ingreso neto familiar demostrable, pero Banco Hipotecario, por ejemplo, limita la afectación al 20%, por lo que exige un sueldo mayor para prestar el mismo monto.

Además del anticipo, hay gastos de escritura, seguros y otros costos que pueden modificar el presupuesto final. Freepik

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Tener el 25% que el banco no financia no alcanza para comprar una propiedad. En una vivienda de u$s100.000, el pago inicial puede terminar entre 33% y 36% del precio total cuando se suman los gastos de la operación. Entre los principales costos aparecen:

anticipo: u$s25.000

comisión inmobiliaria: entre u$s4.000 y u$s4.840

escrituración e hipoteca: entre u$s3.000 y u$s4.000

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También hay que mirar el Costo Financiero Total (CFT) y no solamente la TNA. Los seguros de vida sobre saldo deudor y contra incendio u hogar pueden sumar entre $30.000 y $60.000 mensuales.

Otro punto importante es mantener la acreditación del sueldo. En algunos bancos, dejar de cobrar los haberes en la entidad puede aumentar la tasa entre 1,5 y 2 puntos porcentuales, con un impacto estimado de $120.000 a $170.000 mensuales. Además, al tratarse de créditos UVA, el capital se actualiza de acuerdo con la inflación.