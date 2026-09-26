Créditos hipotecarios para casas modulares: qué bancos financian hasta $185 millones y cuánto cuestan

Para quienes ya tienen un terreno, algunos bancos ofrecen líneas específicas para financiar la construcción de una vivienda.

Quienes ya tienen un terreno cuentan con distintas opciones para financiar la construcción, sin recurrir a una hipoteca tradicional.

Los créditos hipotecarios volvieron a poner la casa propia en agenda, pero comprar un departamento o construir desde cero no son las únicas alternativas. Las casas modulares también ganaron terreno entre quienes ya tienen un lote y buscan financiar una parte o todo el proyecto.

Para este tipo de construcciones ya existen opciones bancarias con condiciones bastante diferentes. Los montos cambian mucho de una entidad a otra y lo mismo ocurre con el tiempo disponible para devolver el dinero.

Banco Provincia presta hasta $100 millones y cubre el 100% del precio , con IVA incluido. Se puede pagar entre 12 y 96 cuotas. La tasa es del 9% más UVA para quienes cobran el sueldo en la entidad y del 15% para los demás clientes.

Según el banco, el crédito puede cubrir una parte del proyecto o incluso el costo completo de la casa.

El tope de Banco Ciudad llega a $185 millones, aunque solo financia el 75% del presupuesto . El plazo máximo es de 10 años y la tasa parte del 10,50% más UVA si la construcción cumple con requisitos de eficiencia energética. Para el resto es del 11,50%.

Banco Hipotecario maneja un límite de 50.000 UVA. Puede cubrir el valor completo de la vivienda y permite devolver el dinero en 72 meses, con una tasa del 15%. La condición es contratar a una firma que tenga convenio con la entidad.

Las tres alternativas se ajustan por UVA. Dicho de forma simple, la cuota no queda congelada en pesos: cambia a medida que se actualiza esa unidad.

Cuánto cuesta construir o comprar una casa modular en 2026

No hay un valor único porque depende de los metros cuadrados, los materiales, la cantidad de ambientes y las terminaciones. Entre los modelos publicados por fabricantes, uno de 30 m² ronda los u$s31.300.

Con más espacio, los valores suben. Una vivienda de 54 m² formada por dos módulos cuesta cerca de u$s49.700. También existen propuestas de mayor tamaño que superan ampliamente esa cifra.

Un modelo de 60 m² distribuido en dos plantas ronda los u$s66.300. Son referencias y no significa que todas las firmas cobren lo mismo por una construcción de dimensiones similares.

El monto final también cambia según cómo se entregue cada unidad. Las terminaciones elegidas tienen un peso importante y buena parte de los fabricantes permite modificarlas de acuerdo con el presupuesto disponible.

En algunas líneas, el banco aprueba el crédito y gira el dinero directamente a la empresa que construirá la casa. Freepik

Requisitos para acceder al financiamiento bancario sin hipoteca tradicional

Estas opciones no funcionan como una hipoteca común. Son préstamos personales, por lo que no es necesario dejar la propiedad como garantía ni hacer una escritura hipotecaria. De todos modos, la entidad revisa los ingresos antes de aprobar la solicitud.

En Banco Provincia hay que ser cliente, pasar la evaluación crediticia y comprar el modelo a una de las empresas incluidas en el programa. También se pueden juntar hasta tres préstamos de personas distintas para una misma compra, siempre que entre todos no superen el valor total.

Banco Ciudad pide el boleto de compraventa, la escritura o la cesión de derechos del terreno, además del presupuesto del proveedor. La primera cuota puede representar como máximo el 20% de los ingresos netos y es posible sumar un garante para acceder a una cifra mayor.

Para sacar el préstamo de Banco Hipotecario hay que elegir un fabricante con convenio vigente y presentar los comprobantes de ingresos correspondientes. A un trabajador en relación de dependencia, por ejemplo, le piden los últimos tres recibos de sueldo. Los monotributistas deben presentar los pagos de los últimos tres meses.

Pasos para tramitar el crédito y elegir un proveedor adherido

En Banco Provincia, primero hay que elegir una de las empresas que participan del programa y pedir un presupuesto. El fabricante carga la propuesta de financiamiento y, si el cliente acepta, la confirmación se hace desde Cuenta DNI o Home Banking BIP. No hace falta ir a una sucursal con papeles.

Una vez aprobada la operación, el dinero va directamente a quien construirá la vivienda. El comprador no recibe esos fondos en su cuenta para utilizarlos por separado.

Banco Hipotecario trabaja de otra forma. Primero entrega el 40% para que el fabricante empiece el trabajo. Cuando se confirma la fecha de entrega, el cliente puede pedir el 60% restante y tiene hasta 180 días para hacerlo.

En Banco Ciudad hay que presentar el presupuesto o la factura proforma junto con la documentación del terreno. Con esos datos se calcula cuánto puede prestar la entidad, con un límite del 75% del valor informado para la casa modular.