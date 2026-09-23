Créditos hipotecarios UVA: ¿cuánto hay que ganar para comprar un departamento en septiembre de 2026?

Los ingresos requeridos cambian dependiendo la entidad y del plazo con que se solicite, pero hay un mínimo con el que se debe contar a la hora de pedir el préstamo.

El ingreso necesario cambia según el banco, el monto solicitado y el valor de la primera cuota.

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a ocupar un lugar central entre quienes buscan comprar una vivienda , pero el sueldo necesario para calificar sigue siendo uno de los principales filtros de acceso. En septiembre de 2026, las exigencias cambian bastante entre bancos y el monto solicitado también modifica la cuenta.

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No alcanza con mirar el precio del departamento o la tasa publicada. La primera cuota tiene un peso directo sobre la evaluación y puede dejar afuera una solicitud, incluso cuando la entidad no establece un ingreso mínimo fijo en pesos.

No todos los bancos establecen un piso de ingresos para solicitar un préstamo hipotecario. Entre los que sí lo hacen, Credicoop exige superar los $3.500.000 mensuales, mientras que Supervielle pide más de $3.000.000 y Santander fija el requisito en $2.240.000 para la compra de vivienda permanente.

Algunos bancos fijan un ingreso mínimo, mientras que otros lo calculan según el monto pedido y la cuota inicial.

BBVA utiliza otro criterio: exige ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, lo que representa $1.535.200. ICBC establece un piso de $1.400.000, mientras que Banco del Sol y Patagonia parten de $1.000.000.

En las entidades que no publican una cifra determinada, el monto necesario depende principalmente de cuánto se solicite y del valor de la primera cuota . Por eso, que no exista un piso salarial informado no significa que el crédito pueda pedirse con cualquier nivel de ingresos.

La regla del 25%: cómo calcular si tus ingresos familiares cubren la cuota inicial

La referencia utilizada para evaluar la capacidad de pago establece que la primera cuota no debe superar el 25% de los ingresos de quienes solicitan el préstamo. Dicho de forma simple, el grupo familiar debe ganar al menos cuatro veces el valor de ese primer pago.

La cuenta permite tener una referencia antes de iniciar el trámite. Si la cuota arranca en $300.000, por ejemplo, se necesitan ingresos de al menos $1.200.000. Con un pago inicial de $500.000, ese piso sube a $2.000.000.

El cálculo también cambia a medida que aumenta el dinero pedido. Una familia que necesita financiar una parte más grande del departamento tendrá un desembolso mensual mayor y, por lo tanto, deberá acreditar un sueldo más alto para mantener esa relación del 25%.

La cuenta es simple: cuanto más alta sea la primera cuota, mayores tendrán que ser los ingresos del grupo familiar. Freepik

Cuánto cuesta la cuota mensual cada US$10.000 prestados según cada entidad

Para comparar las distintas propuestas con una misma base, el relevamiento calcula la primera cuota de un préstamo a 20 años por cada equivalente a u$s10.000 financiados. Banco Nación registra un pago inicial de $97.760, Banco Ciudad de $102.294 y BBVA de $105.931.

En ICBC, el desembolso mensual inicial llega a $116.550. Comafi, Credicoop, Galicia, Macro, Patagonia, Santander y Supervielle aparecen con $122.047 por cada u$s10.000 tomados.

Banco Hipotecario tiene una primera cuota de $140.442, mientras que Brubank llega a $155.835. Para estimar un monto mayor, la cuenta se puede trasladar directamente: un préstamo equivalente a u$s50.000 multiplica esos valores por cinco y uno de u$s100.000, por diez.

Estos importes corresponden al comienzo del crédito. En los préstamos UVA, el capital adeudado se actualiza a través de la Unidad de Valor Adquisitivo, que sigue la evolución del CER, por lo que las cuotas posteriores no permanecen congeladas en pesos durante toda la vida del financiamiento.