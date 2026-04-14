El precio de los combustibles continúa en ascenso y acumula un incremento superior al 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, una dinámica que impacta de lleno en el costo de vida y en la estructura de precios de la economía.
Crisis del petróleo: la nafta ya subió más de 23% desde el inicio de la guerra de Medio Oriente y llenar el tanque supera los $100 mil
El alza sostenida de los combustibles, impulsada por la tensión en Medio Oriente, golpea el bolsillo y presiona sobre los precios de toda la economía.
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En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper ya se ubica por encima de los $2.000 en estaciones de servicio de marcas como Shell y Axion Energy, reflejando una tendencia alcista que se consolidó en las últimas semanas sin señales de desaceleración.
El encarecimiento responde en gran medida al contexto internacional, donde la suba del petróleo está impulsada por la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán. Este escenario repercute de manera directa en el mercado local, trasladándose a los surtidores.
En el plano interno, los intentos de contención de precios aplicados por YPF desde abril no lograron revertir la tendencia. Aunque moderaron parcialmente los incrementos, no alcanzaron para evitar nuevas subas. El impacto se extiende a toda la economía, ya que el aumento de los combustibles encarece el transporte, la logística y, en consecuencia, los bienes y servicios, lo que suma presión inflacionaria.
Cuánto cuesta cargar un tanque de nafta
Nafta súper
- Enero: $1.566
- Febrero: $1.609
- Marzo/abril: $2.001
Nafta premium
- Enero: $1.780
- Febrero: $1.845
- Marzo/abril: $2.207
Gasoil
- Enero: $1.601
- Febrero: $1.658
- Marzo/abril: $2.065
Gasoil premium (Euro)
- Enero: $1.809
- Febrero: $1.861
- Marzo/abril: $2.271
Llenar de nafta un auto mediano, alrededor de 50 litros, ya cuesta más de cien mil pesos y los que usan premium gastan más de 120 mil si tienen tanques de 55 litros.
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