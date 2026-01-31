Crisis textil: marcas de lencería y ropa interior niegan despidos, pero admiten una fuerte caída de las ventas

La firma Eseka, que fabrica para las marcas de lencería Cocot y Dufour, desmiente la versión de 140 desvinculaciones durante la semana pasada, pero admite pago fraccionado de las vacaciones por la caída del consumo.

La planta de la empresa está ubicada en el barrio porteño de Parque Chas.

En un marco de crisis de la industria textil , apertura importadora y caída del consumo , la empresa Eseka , que fabrica para las marcas de lencería Cocot y Dufour , quedó envuelta en un conflicto laboral tras versiones que circularon durante la última semana sobre 140 despidos y pagos fraccionados de salarios .

Según la información que trascendió a partir de reclamos en la puerta de la planta —ubicada en el barrio porteño de Parque Chas —, en los últimos días se vivieron momentos de tensión , con intervención policial , en medio de protestas por la decisión de la empresa de abonar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas .

En esa reconstrucción, trabajadores señalaron que los sueldos se ubican cerca de los $700.000 por turnos de nueve horas , y que la demanda principal es la regularización urgente de los pagos y el cuidado de la industria nacional .

En ese contexto, y tras la repercusión pública que tomó el caso, la empresa difundió en redes sociales un comunicado para desmentir parte de las versiones que circularon sobre lo ocurrido.

Luego de la difusión del conflicto, Eseka emitió un comunicado oficial en el que aseguró que en los últimos días circularon “informaciones falsas” sobre la firma y que buscaban “llevar tranquilidad” , aclarando los hechos “con total transparencia” .

En el texto, la empresa remarcó que en sus más de 40 años de actividad “nunca hubo atraso de salarios de ningún tipo”, y sostuvo que no mantiene ninguna deuda salarial pendiente. Además, rechazó las versiones sobre despidos y pago de sueldos en cuotas.

Según el comunicado, la única medida excepcional fue la reprogramación del pago de las vacaciones del personal que las toma en febrero, las cuales “se abonarán entre la última semana de enero y la primera de marzo”.

En paralelo al comunicado público, Ámbito pudo acceder al testimonio en off de una fuente vinculada a la empresa, que negó de forma categórica que se hayan producido despidos.

“La realidad es que la empresa no despidió 140 personas, no despidió a nadie, no suspendió, no lo va a hacer”, afirmó la fuente.

Sin embargo, la firma sí atraviesa un deterioro por falta de ventas, que generó un problema de caja: la imposibilidad de afrontar de una sola vez el pago de más de 500 vacaciones, en especial las correspondientes a trabajadores con mayor antigüedad, con períodos de hasta 35 días.

De acuerdo con este relato, el conflicto se desató cuando la empresa comunicó internamente que no podría pagar ese monto completo y que se abonaría en tramos.

Según se explicó, el jefe industrial recorrió sectores para informar que las vacaciones se pagarían en tres veces, lo que generó una protesta que inicialmente habría comenzado en un grupo reducido y luego escaló a más de 100 personas, sobre una dotación de más de 500 empleados.

En ese contexto, la fuente también sostuvo que detectaron presencia de personas que no serían empleados y que el episodio habría sido utilizado “políticamente”.

Asimismo, puertas adentro hay un reconocimiento de que la empresa no cumplió con el esquema tradicional de pago: las vacaciones no se abonarían completas al inicio, sino bajo un cronograma especial. Sin embargo, se sostiene que se trata de un hecho excepcional: “Nunca se pagaron mal. Nunca. Es la primera vez”, explicaron.

Bajo este contexto, para quienes iniciaron vacaciones de 35 días, al comienzo del período se abonará un primer tramo del 20% al 30%, a la semana siguiente un porcentaje similar y el 50% restante se pagará en la primera semana de marzo, explicaron en la empresa textil.

En paralelo, para quienes inician vacaciones de 28 días, se prometió abonar el 50% la semana siguiente y el otro 50% en febrero. Aquellos que tienen vacaciones más cortas (14 y 21 días), la intención es pagar en un único tramo, calculando que para ese momento habrá mayor ingreso de fondos.

El telón de fondo: derrumbe histórico de la industria textil

Más allá del caso puntual, de acuerdo con la Fundación ProTejer, la producción textil mostró una de las contracciones más profundas de 2025: cayó 36,7% interanual en noviembre de 2025 y 47,6% frente a noviembre de 2023.

En el acumulado enero–noviembre, la actividad textil retrocedió 6,4% interanual y 23,5% respecto de dos años atrás, con descensos en todos los eslabones de la cadena.

Respecto del nivel de utilización de la capacidad instalada, ProTejer informó que se ubicó en 29,2% en noviembre, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera: implica una caída de 19 puntos porcentuales respecto de 2024 y casi 30 puntos frente a 2023.

El sector textil, confecciones, cuero y calzado fue el más afectado en términos de empleo dentro de la industria. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el empleo registrado cayó 15%, lo que implicó la pérdida de 18.180 puestos de trabajo.

En paralelo, se perdieron 558 establecimientos productivos en la cadena de valor (-9%), con especial impacto en indumentaria y en cuero y calzado, caracterizados por una mayor cantidad de unidades productivas.