El empleo público volvió a achicarse: cayó 7,2% interanual en 2025 y cerró el año con 280.120 trabajadores

La dotación del sector público nacional volvió a reducirse en diciembre y acumuló una baja significativa frente al año anterior, con el mayor ajuste concentrado en la administración centralizada.

La administración pública nacional explicó la mayor parte de la contracción, en un año marcado por la reducción sostenida de la planta estatal. E1

El empleo público nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, lo que representó una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Del total de puestos registrados, la Administración Pública Nacional concentró 190.936 empleados, con un retroceso del 7,1% respecto de diciembre de 2024. En tanto, las empresas y sociedades del Estado contabilizaron 89.184 trabajadores, lo que implicó una disminución del 7,4% interanual.

Dentro de la administración pública, el mayor recorte se observó en la administración centralizada, que registró una caída del 10,5% interanual y cerró el año con 38.940 agentes. Por su parte, la administración descentralizada alcanzó 116.222 empleados, con una baja del 6,4%, mientras que la administración desconcentrada sumó 21.733 trabajadores (-6,0%). Los otros entes totalizaron 14.041 empleados, con una reducción del 4,4%.

Captura de pantalla 2026-01-30 a la(s) 20.18.24 Evolución de la dotación total estimada por estructura organizativa (diciembre 2024-diciembre 2025). El informe oficial precisó además que nueve entidades no informaron su dotación correspondiente a diciembre, por lo que el INDEC debió imputar de manera transitoria 1.407 puestos, equivalentes al 0,5% del total relevado. El organismo aclaró que estas cifras podrían ser ajustadas en futuras publicaciones, una vez completada la información faltante.

Una tendencia sostenida a lo largo de 2025 Más allá del dato puntual de diciembre, el relevamiento estadístico muestra que la reducción del empleo público no fue un hecho aislado, sino parte de una tendencia sostenida a lo largo de todo 2025, con bajas mensuales consecutivas en la dotación total del sector público nacional.

Los datos también reflejan que el ajuste no se concentró en un único tipo de organismo, sino que alcanzó tanto a la administración central como a entes descentralizados y empresas estatales. Sin embargo, la administración centralizada volvió a ser el segmento más afectado, en línea con la estrategia de reducción del gasto operativo del Estado. Desde una perspectiva estructural, el informe permite observar que la contracción del empleo público estuvo asociada principalmente a la no reposición de vacantes, la finalización de contratos y procesos de reordenamiento interno, más que a despidos masivos. Así, esta dinámica impactó con mayor fuerza en áreas administrativas y de gestión.