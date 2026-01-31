Esto es todo lo que tenés que saber para conseguir el televisor de tus sueños con descuento + Seguir en









Un supermercado cuenta con pantallas con rebajas en su outlets, con precios que arrancan desde los $220.000.

Este supermercado ofrece grandes descuentos en televisores. Gentileza - CNET

Cambiar la tele suele ser una de esas compras que se postergan por el precio. Pero por suerte existen alternativas que te permiten acceder a modelos grandes y actuales por mucha menos plata que en una góndola tradicional. Una de ellas es el outlet que una conocida cadena de supermercados mantiene activo durante todo el año.

Pero antes de comprar directo, hay que tener en cuenta cómo es que funciona este tipo de espacio, qué es lo que se puede encontrar y a qué detalles hay que prestar atención.

sUPERMERCADO TELEVISORES Outlet de Coto: todo lo que tenés que saber antes de comprar El outlet de electrodomésticos de Coto funciona en una sucursal ubicada en Gallo 250, a metros del Abasto. Ahí se exhiben productos con descuentos importantes, que suelen tener pequeñas fallas estéticas, detalles técnicos menores o faltantes de accesorios.

El primer punto a considerar es la disponibilidad. No hay un catálogo fijo ni una reposición asegurada. Entonces el stock cambia seguido y depende de lo que llegue desde otras sucursales o del depósito central. Es por eso que muchas veces hace falta ir más de una vez hasta encontrar el modelo buscado.

Otro punto a tener en cuenta es el estado del producto. Cada artículo cuenta con una etiqueta que aclara el motivo del descuento. Puede tratarse de una caja dañada, la ausencia del control remoto o algún detalle puntual, como un píxel que no funciona. Todo eso se informa antes de la compra.

También hay que tener en cuenta las condiciones de pago. En algunos casos, quienes forman parte de Comunidad Coto acceden a una rebaja mayor si pagan en una sola vez. En otros casos el beneficio es una serie de cuotas sin interés. Los televisores que ofrece el outlet de Coto Dentro del outlet, hay Smart TV de distintas marcas y tamaños, con valores que arrancan cerca de los $220.000. Entre las opciones disponibles, se pueden encontrar pantallas de 32, 43, 55 y hasta 65 pulgadas. Las marcas incluyen alternativas económicas con sistema inteligente para acceder a plataformas de streaming. Algunos ejemplos de lo que suele aparecer en el local incluyen: Smart TV Top House 55’’: $613.699 - 15% de descuento -hasta 3 y 6 cuotas sin interés - tiene un pixel quemado.

Smart TV LG 55’’: $888.249 - 15% de descuento - 3 y 6 cuotas sin interés.

Smart TV LG 65’’: $1.453.499 - 15% de descuento - 3 y 6 cuotas sin interés.

Smart TV BGH 55’’: $750.549 - 15% de descuento - hasta 6 cuotas sin interés. La clave está en revisar cada equipo encendido, leer bien la descripción del estado y evaluar si el detalle informado justifica la diferencia de precio.

