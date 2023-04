Cristian Girard: "El problema no son los impuestos, sino cómo se usan esos recursos"

https://twitter.com/cristiangirard/status/1647718365874597891 ¿Un mundo sin impuestos? Una distopía.



Tenemos que evaluar qué hace cada gobierno con los impuestos que recauda. Ahí quedan claras las diferencias. Basta con ver las prioridades que tiene el gobierno de Axel @Kicillofok en PBA para saber que no es todo lo mismo. pic.twitter.com/BZaDMqpSuL — Cristian Girard (@cristiangirard) April 16, 2023

Recalcó que "una sociedad en la que no existen los impuestos es una sociedad sin Estado" y señaló que, en ese caso, habría que "imaginar que se va desintegrando el mundo: que no hay calles, semáforos, no hay un Congreso nacional, tribunales, autopistas. No existe un mundo así".