Plazo fijo en 2026: cuanto hay que invertir para generar $70.000 en 30 días

Las tasas siguen en niveles bajos durante mayo y cada vez se necesita más capital para alcanzar ganancias altas con esta herramienta.

Generar alrededor de $70.000 en apenas 30 días exige un capital elevado que supera los 5 millones de pesos.

Con las tasas de interés actuales lejos de los niveles que mostraban meses atrás, los ahorristas necesitan cada vez más dinero para obtener rendimientos importantes mediante un plazo fijo .

Actualmente varios bancos privados y públicos ofrecen tasas nominales anuales (TNA) que rondan entre el 17% y el 17,5% , tanto para operaciones hechas en sucursal como para constituciones electrónicas desde home banking o aplicaciones móviles.

Muchos inversores siguen utilizando el plazo fijo tradicional como una herramienta de bajo riesgo, aunque los rendimientos quedaron muy por debajo de los registros observados durante periodos anteriores.

Con una inversión de $5.150.000 a 30 días, el rendimiento varía según la modalidad elegida para constituir el plazo fijo.

La diferencia entre ambas opciones refleja una estrategia que vienen aplicando numerosos bancos: ofrecer mejores tasas para operaciones digitales y reducir costos operativos vinculados a la atención presencial. Pese a eso, el rendimiento real continúa siendo limitado frente a la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo que todavía afecta al peso argentino.

La ventaja principal del plazo fijo continúa siendo la estabilidad. El usuario sabe exactamente cuánto dinero va a recibir al finalizar el plazo, sin exposición directa a la volatilidad del dólar, acciones o criptomonedas.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Todo lo que tenes que saber antes de establecer un plazo fijo

Antes de invertir dinero en un plazo fijo, es importante entender cómo funciona esta herramienta y cuáles son sus limitaciones.

El plazo fijo tradicional consiste en depositar una suma determinada de dinero durante un período específico, generalmente 30 días. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado y no puede retirarse sin perder los intereses pactados. Al finalizar el plazo, el banco devuelve el capital original más la renta generada según la tasa acordada al momento de la constitución.

Uno de los aspectos más importantes es la tasa nominal anual (TNA), que define cuánto interés pagará la entidad financiera. Sin embargo, el rendimiento mensual efectivo suele ser bastante menor que el porcentaje anual anunciado. También es fundamental verificar si el banco ofrece mejores condiciones para operaciones digitales. En muchos casos, los depósitos hechos desde home banking tienen tasas más altas que los realizados presencialmente.

Otro punto clave es comparar la rentabilidad del plazo fijo con la inflación mensual. Si el aumento de precios supera el interés obtenido, el dinero pierde poder adquisitivo aunque genere ganancias nominales. En Argentina, el plazo fijo cuenta con respaldo del sistema financiero a través del seguro de garantía de depósitos administrado por Sedesa, aunque existen límites establecidos para esa cobertura.

Durante 2026, muchos bancos ajustaron varias veces sus tasas debido a los cambios en la política monetaria del Banco Central. Por eso, las tasas disponibles pueden variar de una entidad a otra e incluso modificarse semana a semana.

Además del plazo fijo tradicional, existen otras variantes como el plazo fijo UVA, que ajusta el capital según inflación. Sin embargo, ese tipo de instrumento suele exigir un período mínimo de permanencia mucho más largo.