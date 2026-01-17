Javier Milei: "Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur-UE"

El Presidente brindó un discurso en la ceremonia de firma que se lleva a cabo en Paraguay. Allí, celebró el histórico tratado, adelantó que el Gobierno ratificará la alianza en el Congreso y llamó a ampliar los entendimientos comerciales.

El presidente Javier Milei brindó un discurso en la ceremonia de firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea que se realiza en Paraguay . Allí, el mandatario celebró la rúbrica del tratado y adelantó que la Argentina "avanzará decididamente" hacia una convalidación legal de la alianza entre el bloque sudamericano y el organismo europeo .

En esa línea, Milei aseguró que enviará el proyecto de ley al Congreso "en los próximos días" con el objetivo de que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. Asimismo, instó al Parlameto Europeo que también lo haga a la brevedad.

El Presidente comenzó celebrando la consolidación del acuerdo: "Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque, y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación , y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia protempore el año pasado".

"Allí, se consolidó la idea que condujo al bloque a pensar una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica , materializada en este acuerdo. En este marco, quiero expresar también un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado, y en especial a la presidenta del consejo de ministros de Italia , a quien tengo el gusto de llamar mi amiga, Georgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy.", agregó el mandatario elogiando a los representantes de Europa .

El principal referente libertario pidió por una implementación efectiva de la alianza: "Pero quiero insistir con algo, es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado ".

"La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo", advirtió.

En ese sentido, remarcó que los organismos tienen que "velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra", y enaftizó en que "los 25 invertidos nos obligan a estar a la altura en esta última etapa".

El rol de la Argentina en el acuerdo

A la par, ejemplificó con el país que preside: "Como profeta de un futuro distópico, Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza. Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad".

"Por ese motivo, Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. Repensar instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global es una necesidad, no una opción", agregó.

Noticia en desarrollo.-