Así hablaron los medios del mundo de la firma del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea

Luego de 25 años de negociaciones llegó la ansiada firma para ambos bloques, que repercutió en medios de España, Italia, Francia y Brasil, entre otros países.

El tratado, con más de 20 años de conversaciones, generó expectativa en varios titulares.

El Mercosur firmó su ansiado acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) este sábado en Asunción, Paraguay, con gran celebración entre los asistentes, luego de más de 25 años de negociaciones. El consenso, que creará el área de libre comercio más grande del planeta con 720 millones de personas, fue cubierto por los medios globales con títulos y detalles particulares sobre el evento.

El presidente Javier Milei fue el segundo jefe de Estado en hablar, al sostener: "Tras veinticinco largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación".

La Nación Paraguay destacó al acuerdo como un "histórico tratado de integración tras 25 años de negociaciones". El país fue anfitrión en esta ocasión y su presidente, Santiago Peña, no disimuló la emoción del encuentro.

"Es una gran alegría darle la bienvenida a esta histórica firma, la cual se celebrará gracias a la poderosa fuerza simbólica del destino", comenzó y destacó a Asunción como " centro de integración de Sudamérica " para la ocasión, al recordar que el Mercosur se fundó en esta misma ciudad.

El País (España) señaló que la firma del acuerdo se llevó a cabo, entre otras cuestiones, " como mensaje a (presidente de EEUU Donald) Trump" en sintonía con una cita de la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen, quien afirmó: "Elegimos el comercio justo por sobre los aranceles".

Por su lado, el medio Corriere della Sera (de Italia, que votó en contra del acuerdo) se limitó a destacar una declaración de Von der Leyen en la que sostuvo que el consenso es "una señal al mundo: hemos optado por la cooperación”.

Desde Le Monde (Francia, otro país que presentó limitaciones al momento de terminar de acordar) tituló un artículo que decía: "La UE y el Mercosur firmaron en Paraguay un acuerdo de libre comercio histórico".

Por el lado regional, el medio O Globo, de Brasil, hizo eco de la ausencia del presidente Luis Inácio Lula da Silva al señalar que "Con Lula ausente, el Mercosur firmó el acuerdo con la UE en Paraguay".

La presidenta del Comité Europeo, Von der Leyen, dijo presente y expresó que "este momento pertenece a todas las naciones del Mercosur (...) porque no se trata únicamente de acercar países, sino de conectar continentes. Y cada uno trabajó con enorme esfuerzo para alcanzar este resultado".

También recalcó los años de debate del consenso, ya que en estos 25 años, "muchas manos trabajaron incansablemente, atravesaron cambios de gobierno, sobrevivieron a innumerables reuniones. Y todos sabemos que fue necesario un impulso final para concretarse hoy".

A la par de Von der Leyen, asistió el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa. Allí, se refirió a la firma como "un sueño común" entre las regiones "más allá del terreno económico": "Con este acuerdo enviamos un mensaje claro al mundo, de defensa del comercio libre, basado en reglas, de multilateralismo y derecho internacional como base de las relaciones entre países".

El momento de la firma del acuerdo Mercosur-UE

