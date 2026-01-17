Cancillería celebró la firma del acuerdo Mercosur-UE y aseguró que las exportaciones argentinas "podrían incrementarse un 76%

El organismo dirigido por Pablo Quirno aseguró que se trata del "acuerdo más amplio y ambicioso alcanzado por ambas regiones en su historia". Además, el presidente Javier Milei aseguró que será ratificado en el Congreso.

C ancillería emitió un comunicado oficial donde celebró la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea , tras más de 25 años de negociaciones. "Con la firma de ambos instrumentos, el Mercosur y la Unión Europea concretaron el acuerdo más amplio y ambicioso alcanzado por ambas regiones en su historia, que conformará un mercado de bienes y servicios con más de 700 millones de consumidores y un PIB combinado que supera los u$s22 billones", sostuvo el Gobierno en el comunicado.

En este escenario, para la gestión libertaria las exportaciones nacionales al bloque europeo "podrían incrementarse hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta 122% en un horizonte de diez años".

El sello del tratado entre ambos bloques tuvo lugar hoy en la ciudad de Asunción, Paraguay y contó con la presencia de la titular de la Comisón Europeo, Ursula von der Leyen, el líder del Consejo Europeo, Antonio Costa y los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia); Yamandú Orsi (Uruguay); José Raúl Mulino (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay).

En el documento, el ministerio conducido por Pablo Quirno explicó que "esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que no solo es un nuevo acuerdo con una economía desarrollada, sino que, por su dimensión económica, triplica la proporción del PIB global (del 10% a casi el 30%) con el que la Argentina mantiene acuerdos comerciales".

"La UE es un mercado de 450 millones de habitantes y, en su conjunto, la tercera economía mundial, representando el 15% del producto bruto global", detalló el documento. En ese sentido, Cancillería sostuvo que la aplicación del tratado generará un "impulso a las exportaciones de bienes" yprovocará la "liberalización del mercado de la UE" con la eliminación del 92% de los aranceles para las exportaciones del bloque.

FIRMA MERCOSUR UE Quirno firmó el tratado este sábado en Asunción.

En este escenario, Cancillería prevé un impacto positivo en las siguientes exportaciones: carne; langostinos y calamares; biodiesel; merluza; cítricos y frutas; productos agrícola; vinos; pesca y productos de economías regionales.

Además, la cartera conducida por Quirno destacó que el acuerdo prevé nivelar "condiciones de acceso" con los competidores del Mercosur en la UE. Así, remarcó la quita de de aranceles a las improtaciones de la UE provenientes del bloque latinoamericano que alcanzará al 76% y se espera que ocurra de manera escalonada en los próximos 4, 7 y 10 años y la apertura gradual del sector automotor.

"Las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían incrementarse hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta 122% en un horizonte de diez años, impulsadas por el dinamismo de sectores estratégicos como energía y minería, en particular litio, cobre e hidrocarburos", detallaron desde Cancillería sobre el impacto en la economía argentina.

Acuerdo MERCOSUR - UE enero 2026 5 El comunicado completo emitido por Cancillería. Cancillería

En ese sentido, pronosticaron: "En términos de valores, las exportaciones pasarían de u$s8.641 millones en 2025 a u$s15.166 millones en el plazo dde cinco años, y a u$s19.165 millones, duplicándose en un horizonte de diez años".

La búsqueda de inversiones extranjeras

Más allá de las exportaciones, el documento de Cancillería también puso el foco sobre el impacto que puede tener el tratado en la búsqueda de inversión extranjera. "La Unión Europea (UE) es la segunda fuente de inversión extranjera directa (IED) a nivel global, después de los Estados Unidos. Cuenta con un stock que supera el 17% de las inversiones internacionales y con una proyección estratégica creciente en sectores críticos para afrontar los desafíos industriales de las próximas décadas", ahondaron:

En ese sentido, remarcaron que "la UE es la principal fuente de IED en la Argentina, con un stock de casi u$s75.000 millones. Los capitales provenientes de la UE representan, en conjunto, cerca del 40% de la IED en el país".

"El acuerdo crea un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad a los operadores económicos, facilitando las decisiones de inversión y generando las condiciones necesarias para una óptima complementariedad entre los objetivos de la UE y las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina", concluyó el comunicado.