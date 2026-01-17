El Mercosur y la Unión Europea firman el histórico acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones

La rúbrica del tratado tuvo lugar en Asunción, Paraguay. Estuvieron presentes en la ceremonia, el presidente Javier Milei, sus pares Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), y la presidenta del Comité Europeo, Ursula von der Leyen.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado su histórico acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado su histórico acuerdo comercial tras 25 años de negociaciones. El jefe de Estado, Javier Milei , dijo presente en la cumbre en Asunción junto a sus pares Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Mulino (Panamá) y la presidenta del Comité Europeo Ursula von der Leyen. El único ausente fue el líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien mantuvo un encuentro aparte con la representante de la UE el pasado viernes.

" Por ello es justicia poética que hoy siga cumpliendo su misión ante la historia , al acogernos para ser testigos de un acontecimiento histórico, la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE", destacó. Además, resaltó la fecha "largamente esperada por nuestros pueblos" ya que "marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo".

Embed - CEREMONIA DE FIRMA - Asociación entre el Mercosur y la UE

El presidente Javier Milei fue el segundo jefe de Estado en hablar, al sostener: "Tras veinticinco largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación".

Peña fue el primer mandatario en hablar y destacó a Asunción como "centro de integración de Sudamérica".

Además, agregó que el consenso es "resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia protempore el año pasado". El evento fue definido por Milei como un " hecho de gran trascendencia política y económica", quien lo consideró como "una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica".

La presidenta del Comité Europeo, Von der Leyen, dijo presente y expresó que "este momento pertenece a todas las naciones del Mercosur (...) porque no se trata únicamente de acercar países, sino de conectar continentes. Y cada uno trabajó con enorme esfuerzo para alcanzar este resultado".

También recalcó los años de debate del consenso, ya que en estos 25 años, "muchas manos trabajaron incansablemente, atravesaron cambios de gobierno, sobrevivieron a innumerables reuniones. Y todos sabemos que fue necesario un impulso final para concretarse hoy".

Javier Milei MERCOSUR - UE El evento fue definido por Milei como un "hecho de gran trascendencia política y económica".

"Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo para 700 millones de personas y se está poniendo en juego un PBI que representa casi el 20% del producto bruto global. Elegimos el comercio justo por sobre los aranceles. Elegimos una asociación productiva, de largo plazo, por sobre el aislamiento", recalcó la Presidenta de la Comisión.

A la par de Von der Leyen, asistió el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa. Allí, se refirió a la firma como "un sueño común" entre las regiones "más allá del terreno económico": "Con este acuerdo enviamos un mensaje claro al mundo, de defensa del comercio libre, basado en reglas, de multilateralismo y derecho internacional como base de las relaciones entre países".

Costa destacó "la apertura, el intercambio, la cooperación frente al aislamiento y el comercio como arma geopolítica" como algunas de las apuestas del consenso: "No pretendemos ni dominar ni imponer, sino promover y reforzar los vínculos entre nuestros ciudadanos y empresas". Además, recalcó la creación de riqueza "de forma sostenible, protegiendo el medio ambiente y los derechos laborales".

Ursula von der Leyen Mercosur - UE Von der Leyen recalcó los años de debate del consenso, ya que en estos 25 años, "muchas manos trabajaron incansablemente".

Al tomar la palabra, el presidente uruguayo Orsi señaló que "algunos acuerdos se firman cuando las condiciones son ideales, otros cuando las circunstancias lo exigen. Y están aquellos que se construyen porque existe una convicción profunda de que vale la pena realmente sostenerlos en el tiempo. Este es uno de ellos".

Para Orsi el acuerdo es asumir "una responsabilidad histórica de demostrar qué son el estado de derecho, la democracia republicana, el comercio justo, las herramientas vigentes para mejorar la vida de las personas y garantizar ciudadanos libres".

"En un mundo atravesado por tensiones y por la erosión de certezas que durante décadas ordenaron la política y el comercio global, este acuerdo adquiere una relevancia particular", destacó.

Por su lado, el boliviano Paz apuntó a que los países de Latinoamérica son "parte de un continente que cruza todo el globo terráqueo, de norte a sur, del polo norte hasta lo más profundo de la Patagonia. Eso es poder y deberíamos ejercerlo de buena manera".