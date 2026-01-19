Escalan las acciones de defensa y se desploma el sector automotor europeo tras las amenazas de Donald Trump por Groenlandia + Seguir en









Las amenazas arancelarias de Donald Trump por Groenlandia impulsaron a las acciones del sector defensa y golpearon con fuerza a las automotrices europeas, en medio del temor a una nueva escalada comercial entre EEUU y la UE.

Desde BofA Securities advirtieron que estos acontecimientos podrían intensificar las tensiones dentro de la OTAN Imagen creada con IA

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea volvieron a sacudir a los mercados europeos este lunes, con un marcado reacomodamiento sectorial: mientras las acciones del sector defensa avanzaron con fuerza, las automotrices lideraron las caídas, ante el temor a una nueva escalada arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El detonante fue el anuncio realizado durante el fin de semana, en el que Trump advirtió que impondrá aranceles crecientes a las importaciones de ocho países europeos si no se alcanza un acuerdo que permita a Estados Unidos adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo que pertenece a Dinamarca. Según detalló, los gravámenes comenzarían en 10% el 1 de febrero y subirían hasta 25% en junio, sumándose a los aranceles ya vigentes.

Defensa al alza: más gasto militar y tensión en la OTAN En este contexto, las acciones de las principales compañías europeas de defensa cotizaron en alza durante la media mañana. Leonardo (Italia), Renk y Rheinmetall (Alemania), BAE Systems (Reino Unido) y Thales (Francia) registraron subas de hasta 2,6%, en un movimiento que los analistas vinculan tanto al deterioro del clima geopolítico como a las crecientes discusiones sobre el futuro de la seguridad europea.

Desde BofA Securities advirtieron que estos acontecimientos podrían intensificar las tensiones dentro de la OTAN y reforzar el debate sobre una mayor autonomía estratégica de Europa respecto de Estados Unidos. “Esperamos que esto impulse nuevos aumentos en el gasto en defensa, un entorno que sigue siendo constructivo para el sector europeo”, señalaron en un informe.

Trump justificó su postura al afirmar que la adquisición de Groenlandia es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque desde Europa la iniciativa fue calificada como una forma de chantaje económico.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Las acciones, con una primera reacción ante el anuncio de aranceles sin referencia de Wall Street Depositphotos Automotrices en caída: el sector más expuesto a los aranceles En la vereda opuesta, el sector automovilístico europeo sufrió fuertes bajas, al ser considerado uno de los más vulnerables ante una guerra comercial. Las acciones de BMW llegaron a ceder alrededor de 5%, mientras que Volkswagen y Mercedes-Benz retrocedieron cerca de 3%. Porsche mostró una caída algo menor, y Renault y Stellantis bajaron más de 1%. El mercado castiga especialmente a las automotrices por su alta exposición al comercio internacional, la complejidad de sus cadenas de suministro y su dependencia de plantas productivas distribuidas entre Europa y América del Norte. Además, Trump dejó en claro que los nuevos aranceles se sumarían a los ya existentes, lo que elevaría aún más la presión sobre el sector. La reacción de la Unión Europea fue inmediata. Durante el fin de semana, los embajadores de los 27 Estados miembros se reunieron de urgencia en Bruselas para coordinar una estrategia común. Aunque se acordó priorizar el diálogo y la diplomacia con Washington, también se decidió postergar hasta el 1 de febrero la eventual activación de represalias. Entre las opciones sobre la mesa figuran la reactivación de un paquete de aranceles por 93.000 millones de euros sobre importaciones estadounidenses y el uso del Instrumento Anticoerción, que permitiría restringir licencias comerciales, inversiones, servicios financieros y el acceso al mercado único europeo. El escenario genera especial inquietud porque, apenas en septiembre pasado, Estados Unidos había reducido los aranceles a los automóviles europeos al 15%, consolidando un acuerdo marco alcanzado durante el verano boreal, que incluía además exenciones para sectores como aeronáutica, farmacéuticos genéricos, metales y minerales.