¿Cuándo hubo estanflación en Argentina?

La definición causó revuelo y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Cabe recordar que, como informó Ámbito, la estanflación es la unión de la inflación (cuando los precios de las cosas que compramos suben) y el estancamiento económico, es decir, las empresas no producen más, no se genera más empleo y la gente no recibe más plata por su trabajo.