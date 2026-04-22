Alemania reduce a la mitad su previsión de crecimiento anual por los efectos de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El Gobierno prevé un crecimiento económico del 0,5% anual para 2026, afectado por el conflicto entre EEUU e Irán y su impacto en los costos energéticos.

La economía de Alemania y los impcatos del conflicto en Medio Oriente.

El gobierno de Alemania redujo su expectativa de crecimiento a la mitad para el 2026, debido a la escalada del conflicto de Medio Oriente. Según su informe, de perspectivas económicas, se espera un avance del 0,5% anual, ante un 1% proyectado en enero.

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La ministra de Economía, Katherina Reiche, explicó que la guerra entre EEUU, Israel e Irán, junto con el cierre del estrecho de Ormuz, elevó los precios de la energía y las materias primas. Esto, además de afectar a los hogares, aumenta los costos empresariales.

Alemania ajusta su crecimiento por el conflicto en Medio Oriente La economía alemana llevaba dos años consecutivos de contracción cuando en 2025 creció apenas 0,2%. Para este año, se estimaba que el impulso del gasto público en infraestructura y defensa impulsara una recuperación más sólida, pero este salto en los precios energéticos ha frenado esas expectativas.

Sumado a eso, el Gobierno también recortó su pronóstico para 2027, del 1,3% al 0,9%, y advirtió que las perspectivas siguen siendo muy inciertas, y que se encuentran atadas a la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Los precios de la energía en Alemania se incrementaron exponencialmente luego del estallido del conflicto, a fines de febrero. Esta subida del 7,2% interanual llevó a una inflación del 2,7% en marzo, luego del 1,9% en febrero. En tal sentido, la administración alemana estimó que la inflación promediará 2,7% en 2026 y 2,8% en 2027, según informó Xinhua.

Por su parte, los principales institutos económicos de Alemania también recortaron su pronóstico para 2026. Pasaron de un 1,3% proyectado en otoño pasado al 0,6%. Mientras tanto, Berlín ya anunció medidas temporales para enfrentar las consecuencias de la guerra, como reducciones del impuesto sobre los combustibles y apoyo financiero a empleados. Sin embargo, Reiche advirtió que se trata de políticas a corto plazo que no solucionan las debilidades estructurales del país, por lo que pidió reformas para reducir la carga fiscal, recortar los costos energéticos y simplificar la burocracia.

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