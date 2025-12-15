Cuánto cuesta la canasta navideña y que rubro aumentó más en este 2025 + Seguir en









Los productos crecieron por debajo de la inflación en comparación a los datos del 2024. En detalle, los precios para la decoración, los alimentos y los regalos para las fiestas.

El precio de los productos para esta Navidad.

En vísperas de Navidad, los gastos en cena, decoración y regalos toman protagonismo en cada casa argentina, que compran a partir del presupuesto familiar del que disponen. En este contexto, un estudio evidenció las variables de crecimiento y ajuste dentro de los productos navideños.

Según Focus Market, la canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto a 2024, por encima de la inflación anual estimada por los analistas relevados por el Banco Central (30,4%), aunque las promociones y los descuentos siguen dominando los hábitos de consumo.

Cuánto aumentaron los productos navideños para este 2025 Decoración El reporte de la consultora reveló que la decoración navideña presenta un aumento interanual del 12%, en el costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955. En esa línea, los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%) lideraron este incremento, mientras que otros productos se abarataron respecto al año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%).

navidad Alimentos En el rubro alimenticio, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025. Encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. Así quedaron los precios de cada producto relevado:

Torta española de Frutos Secos 200 g: $24.920

Pan dulce con frutas 400 g: $5.750

Turrón español blando de almendra 200 g: $13.500

Turrón de almendras 90 g: $4.940

Espumante fresa 750 cc: $10.500

Budin con frutas 215 g: $3.758

Turrón Blando c/mani 130 g: $3.005

Espumante Ananá 710 cc: $5.100

Sidra 720 cc: $2.299

Pan dulce con chips de chocolate 400 g: $10.299

Garrapiñadas de maní 80 g: $1.350

Champagne x 750 cc: $9.980 Regalos En lo que respecta a regalos, si bien presentan un encarecimiento general respecto al año pasado, lo hacen con menor proporción que la inflación. Esto debido a que el segmento indumentaria tuvo un menor aumento de precios por la acumulación de stocks y la competencia con las importaciones.

La categoría Prendas de vestir y calzado subió 14,1% de enero a noviembre, según el INDEC, mientras que la industria del juguete también presenta un bajo crecimiento anual. De hecho, se pueden encontrar propuestas accesibles desde $3.000, como sets de masas para modelar, packs de bloques, autos de plástico, torres apilables de primera infancia, naipes y baldes chicos de playa con pala y rastrillo. Mientras tanto, el rubro de electrodomésticos experimenta una variación extraordinaria por la apertura de importaciones y baja de impuestos, y exhibe una rebaja de precios del 25% en lo que va del año, generando que los productos lleguen a costar la mitad que hace dos años.

