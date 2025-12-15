Alerta roja en Nueva Delhi: una nube tóxica plantea riesgos de salud + Seguir en









Más de 50 trenes y 40 vuelos fueron cancelados y varios retrasados, de acuerdo a las autoridades.

“Nueva Delhi es una cámara de gas en este momento. Los purificadores de aire pueden ayudar solo un poco, así que es hora de que el gobierno proponga soluciones permanentes”, expresó Naresh Dang, médico de Max Healthcare.

Se registró una densa mezcla tóxica de niebla y humo en Nueva Delhi, capital nacional de India, este lunes. Las autoridades alertaron medidas de contención debido a los altos niveles de contaminación en el aire que estuvieron durante estas semanas.

Debido a lo sucedido, se tuvieron que cancelar más de 40 vuelos varias docenas retrasados. Por otro lado, 50 trenes, aproximadamente, que llegaban y salían de Nueva Delhi también se retrasaron varias horas, de acuerdo informaron las autoridades.

Se reportaron un aumento de pacientes con dificultades respiratorias e irritación ocular en hospitales.

Este lunes, las lecturas oficiales del índice se situaron en 449 en varias estaciones de monitoreo, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación. No obstante, las lecturas por debajo de 50 se consideran buenas. Los especialistas en salud advirtieron a los residentes que eviten todas las actividades al aire libre. Se han desplegado rociadores de agua para controlar la neblina. Además, las escuelas y oficinas están permitiendo que muchos estudiantes y trabajadores se queden en casa.

Los niveles de contaminación del aire en Delhi están travesando un nivel "severo" durante los últimos dos días especialmente; según el gobierno, puede causar efectos respiratorios en personas sanas y afectar seriamente la salud de personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Situación actual de Nueva Delhi, India Nueva Delhi contiene más de 30 millones de habitantes y esta ca ciudad se ubica entre las más contaminadas del mundo, según un informe de la base de datos de monitoreo de calidad del aire IQAir, con sede en Suiza, a principios de este año. La calidad del aire empeora en Nueva Delhi cada invierno, cuando los agricultores queman residuos de cultivos en estados cercanos y las temperaturas más frías atrapan el humo. Los niveles de contaminación suelen alcanzar 20 veces más que el límite de seguridad marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los ambientalistas sostienen que la crisis de contaminación del aire del país requiere cambios a largo plazo.