Entre Harry Potter y bienes raíces: de cuánto es la fortuna de Rupert Grint

El intérprete británico convirtió los ingresos de su etapa juvenil en una cartera que va mucho más allá de la pantalla.

Rupert Grint pasó buena parte de su adolescencia frente a las cámaras interpretando a Ron Weasley , el fiel amigo de Harry Potter . Pero su recorrido financiero fue mucho más allá de los sets de filmación. El actor británico consiguió acumular millones de dólares durante los años de la saga y, con el tiempo, destinó parte de ese dinero a propiedades y otros negocios.

Su participación en las ocho películas de Harry Potter fue el gran salto económico de su carrera. La franquicia se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales del cine y Grint, que llegó al proyecto siendo un niño sin experiencia profesional, vio crecer sus ingresos a medida que avanzaban las entregas.

El primer sueldo de Grint por Harry Potter y la piedra filosofal , estrenada en 2001, habría rondado los u$s125.000 . Para entonces tenía apenas 13 años y estaba dando sus primeros pasos como intérprete. Con el éxito internacional de la producción, su remuneración aumentó de manera considerable.

Para Harry Potter y la Orden del Fénix , estrenada en 2007, su salario base ya se ubicaba en unos u$s 4 millones . El salto más fuerte llegó con las dos películas que cerraron la historia: por Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1 y Parte 2 recibió aproximadamente u$s 15 millones por cada una .

Pero el negocio no terminó cuando Grint dejó de interpretar a Ron. La franquicia continuó generando dinero a través de distintos formatos y el actor siguió percibiendo regalías y pagos residuales .

Uno de los datos más llamativos surgió durante una disputa fiscal en Reino Unido. Grint había recibido unos u$s5,7 millones en ingresos residuales durante un período reciente. El dato permite entender que, aun muchos años después del estreno de la primera película, el universo de Harry Potter continúa teniendo peso en sus finanzas.

El actor británico se convirtió en una de las caras más reconocibles de una de las franquicias cinematográficas más exitosas. Instagram Rupert Grint

Las inversiones en bienes raíces de Rupert Grint

Buena parte de la estrategia patrimonial de Grint se trasladó al mercado inmobiliario británico. El actor adquirió en 2009 una propiedad de unas 22 acres en Hertfordshire, conocida como Kimpton Grange, por aproximadamente £5,4 millones, equivalentes a unos u$s7 millones.

La residencia es una mansión del siglo XVIII con seis suites, piscina cubierta y otra exterior. También cuenta con amplios terrenos, un lago y distintas instalaciones. En años anteriores, la propiedad fue puesta a la venta por una cifra cercana a £6 millones, pero no encontró comprador.

En lugar de desprenderse del inmueble, Grint avanzó con otro plan. En junio de 2026, las autoridades de North Hertfordshire aprobaron un proyecto para transformar el terreno en un desarrollo residencial. La propuesta contempla convertir la mansión histórica en seis departamentos y construir otras nueve viviendas en los terrenos que la rodean.

El proyecto tiene además un componente ambiental, con viviendas pensadas bajo criterios de menor impacto y espacios destinados a conservar parte del entorno natural. La iniciativa generó resistencia entre algunos vecinos, que cuestionaron el efecto que las nuevas construcciones podrían tener sobre la fauna y el área verde.

La cartera inmobiliaria del actor no se limita a esa enorme propiedad. También adquirió una vivienda cercana para sus padres, Nigel y Joanne, por unos u$s4,4 millones. La casa cuenta, entre otras características, con un lago y un putting green. Además, Grint y su padre son copropietarios de otra vivienda valuada en aproximadamente u$s550.000, que fue reformada y luego destinada al alquiler.