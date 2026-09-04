La serie de "Harry Potter" amplia su elenco para la segunda temporada con tres personajes claves + Agregar ámbito en









La cadena ha encontrado actores para los papeles de Tom Riddle, Dobby el elfo doméstico, y ha reemplazado a la actriz que interpreta a Ginny Weasley.

La primera temporada de la serie se estrena en HBO y HBO Max en navidad. HBO Max

HBO eligió a tres actores más para papeles claves en la segunda temporada de su serie de televisión de Harry Potter. La cadena encontró actores para los papeles de Tom Riddle (también conocido como el joven Lord Voldemort), Dobby el elfo doméstico, y ha reemplazado a la actriz que interpreta a Ginny Weasley.

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Billy Barratt (Bring Her Back, Invasion) interpretará a Riddle. A los 13 años, Barratt se convirtió en el ganador más joven del Premio Emmy Internacional al mejor actor por su papel en la película para televisión Responsible Child. Barratt es el primer actor elegido para interpretar a Voldemort en la nueva adaptación. Ha habido mucha especulación en internet sobre quién interpretará la versión adulta del personaje, algo que aún no se ha revelado, aunque se presume que su rostro aparecerá al final de la primera temporada.

El actor y presentador británico Lenny Rush (A Woman of Substance) interpretará el papel de Dobby (que presumiblemente se creará mediante gráficos por ordenador).

Mientras que la joven Bonnie Hill (The Six Triple Eight, Girl Troop versus Aliens) asumirá el papel de Ginny para la segunda temporada, un papel que se está reasignando después de que la actriz original tuviera que dejarlo tras el rodaje de la primera temporada.

Billy Barratt, Bonnie Hill y Lenny Rush. El anuncio se produce poco después de que HBO publicara un nuevo tráiler de la serie —titulada Harry Potter y la piedra filosofal para su primera temporada— que ofrece una visión mucho más detallada del reparto y del primer año de Potter en Hogwarts.

De qué trata la primera temporada de la serie de Harry Potter HBO también publicó una nueva descripción de la temporada: “Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry deberá encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago tenebroso más temible de todos”. La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout. La ficción, basada en los aclamados libros de J.K. Rowling, está escrita y producida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva corre a cargo de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.