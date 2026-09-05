De Harry Potter a magnate: la impresionante fortuna de Daniel Radcliffe

Su rol como el mago más famoso de la historia del cine lo llevó a ganar una fortuna, la cual logró administrar muy bien con el correr de los años.

El actor que interpretó a Harry Potter supo administrar muy bien el dinero que ganó gracias a su papel de mago.

Daniel Radcliffe tenía apenas 11 años cuando encarnó por primera vez al mago más famoso del cine. Harry Potter lo acompañó durante una década, lo convirtió en una estrella mundial y abrió una etapa que terminaría dejando millones de dólares a lo largo de ocho películas.

Lo curioso es lo que pasó después. Mientras su nombre quedó para siempre ligado a la saga, el británico siguió actuando y luchó durante años contra el riesgo de quedar encasillado como el joven hechicero. Todo eso, además, con una vida bastante alejada de los excesos y despilfarros que tantas veces rodean a quienes alcanzan la fama desde muy chicos.

La diferencia entre lo que cobró por "La piedra filosofal" y lo que terminó ganando hacia el final de la saga muestra cuánto creció su salario con el paso de los años. Por aquella primera película, estrenada en 2001, recibió cerca de u$s1 millones.

El actor todavía busca sacarse de encima el personaje que lo catapultó a la fama.

Solo un año después, "La cámara secreta" llevó su salario hasta los u$s3 millones, mientras que por " El prisionero de Azkaban " habría cobrado unos u$s6 millones. Para "El cáliz de fuego ", la cifra ya había saltado a u$s11 millones.

El crecimiento no frenó ahí. " La Orden del Fénix " le dejó alrededor de u$s14 millones y " El misterio del príncipe " elevó el pago hasta unos u$s24 millones.

Las dos partes de "Las Reliquias de la Muerte" fueron las más lucrativas para el actor. Radcliffe habría cobrado cerca de u$s25 millones por cada una, cerrando su paso por la franquicia con aproximadamente u$s109 millones solamente en salarios base.

Y el dinero de "Harry Potter" no terminó ahí. A lo que cobró por las ocho películas se sumaron regalías y participación en las ganancias de la saga, que siguieron aumentando su fortuna con el paso de los años.

Radcliffe actuó en varias películas independientes, pero sus mayores triunfos llegaron en el teatro, donde ganó un premio Tony por su trabajo en un musical. KYD Film LLC

Cuáles son los activos y propiedades de Daniel Radcliffe

Buena parte del dinero que ganó desde chico quedó bajo el manejo de Gilmore Jacobs Ltd, la empresa familiar creada para administrar su fortuna. Para 2025 y 2026, la compañía tenía alrededor de u$s120 millones entre dinero, propiedades y otras inversiones.

Radcliffe también puso parte de su fortuna en inmuebles, especialmente en Nueva York y Londres. En total, sus propiedades fueron valuadas en más de u$s15 millones. Una de ellas es un loft en Mercer Street, Manhattan, que compró en 2007 por unos u$s4,3 millones. Con el tiempo decidió alquilarlo y llegó a recibir alrededor de u$s20.000 por mes.

También tuvo un departamento de 227 metros cuadrados en Morton Street, en el West Village de Nueva York. Lo había comprado en 2008 y años después lo vendió por aproximadamente u$s5,3 millones. En Londres tiene además una casa valuada en cerca de u$s4 millones, que utiliza cuando se encuentra en el Reino Unido.

La filosofía de Daniel Radcliffe sobre el dinero: Por qué casi no lo gasta

Lo llamativo es que Radcliffe nunca pareció demasiado interesado en vivir como alguien que tiene más de u$s100 millones. Él mismo contó que prácticamente no tocó buena parte del dinero que ganó durante sus años como Harry Potter.

Su explicación fue bastante sencilla: saber que tiene ese respaldo le permite no preocuparse por el dinero y, sobre todo, elegir sus trabajos sin pensar primero en cuánto le van a pagar.

Eso también ayuda a entender la carrera que armó después de despedirse del joven mago. En lugar de buscar solamente grandes producciones, apareció en películas independientes, comedias extrañas, proyectos de terror y numerosas obras de teatro.

Después de "Harry Potter" protagonizó películas como "La mujer de negro", "Swiss Army Man", "Guns Akimbo" y "Weird: The Al Yankovic Story", además de trabajar durante años sobre los escenarios de Londres y Nueva York. En 2024 ganó el premio Tony a Mejor Actor de Reparto en un Musical por "Merrily We Roll Along", una producción de Broadway.