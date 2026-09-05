Daniel Radcliffe tenía apenas 11 años cuando encarnó por primera vez al mago más famoso del cine. Harry Potter lo acompañó durante una década, lo convirtió en una estrella mundial y abrió una etapa que terminaría dejando millones de dólares a lo largo de ocho películas.
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De Harry Potter a magnate: la impresionante fortuna de Daniel Radcliffe
Su rol como el mago más famoso de la historia del cine lo llevó a ganar una fortuna, la cual logró administrar muy bien con el correr de los años.
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Lo curioso es lo que pasó después. Mientras su nombre quedó para siempre ligado a la saga, el británico siguió actuando y luchó durante años contra el riesgo de quedar encasillado como el joven hechicero. Todo eso, además, con una vida bastante alejada de los excesos y despilfarros que tantas veces rodean a quienes alcanzan la fama desde muy chicos.
Cuánto dinero ganó Daniel Radcliffe por interpretar a Harry Potter
La diferencia entre lo que cobró por "La piedra filosofal" y lo que terminó ganando hacia el final de la saga muestra cuánto creció su salario con el paso de los años. Por aquella primera película, estrenada en 2001, recibió cerca de u$s1 millones.
Solo un año después, "La cámara secreta" llevó su salario hasta los u$s3 millones, mientras que por "El prisionero de Azkaban" habría cobrado unos u$s6 millones. Para "El cáliz de fuego", la cifra ya había saltado a u$s11 millones.
El crecimiento no frenó ahí. "La Orden del Fénix" le dejó alrededor de u$s14 millones y "El misterio del príncipe" elevó el pago hasta unos u$s24 millones.
Las dos partes de "Las Reliquias de la Muerte" fueron las más lucrativas para el actor. Radcliffe habría cobrado cerca de u$s25 millones por cada una, cerrando su paso por la franquicia con aproximadamente u$s109 millones solamente en salarios base.
Y el dinero de "Harry Potter" no terminó ahí. A lo que cobró por las ocho películas se sumaron regalías y participación en las ganancias de la saga, que siguieron aumentando su fortuna con el paso de los años.
Cuáles son los activos y propiedades de Daniel Radcliffe
Buena parte del dinero que ganó desde chico quedó bajo el manejo de Gilmore Jacobs Ltd, la empresa familiar creada para administrar su fortuna. Para 2025 y 2026, la compañía tenía alrededor de u$s120 millones entre dinero, propiedades y otras inversiones.
Radcliffe también puso parte de su fortuna en inmuebles, especialmente en Nueva York y Londres. En total, sus propiedades fueron valuadas en más de u$s15 millones. Una de ellas es un loft en Mercer Street, Manhattan, que compró en 2007 por unos u$s4,3 millones. Con el tiempo decidió alquilarlo y llegó a recibir alrededor de u$s20.000 por mes.
También tuvo un departamento de 227 metros cuadrados en Morton Street, en el West Village de Nueva York. Lo había comprado en 2008 y años después lo vendió por aproximadamente u$s5,3 millones. En Londres tiene además una casa valuada en cerca de u$s4 millones, que utiliza cuando se encuentra en el Reino Unido.
La filosofía de Daniel Radcliffe sobre el dinero: Por qué casi no lo gasta
Lo llamativo es que Radcliffe nunca pareció demasiado interesado en vivir como alguien que tiene más de u$s100 millones. Él mismo contó que prácticamente no tocó buena parte del dinero que ganó durante sus años como Harry Potter.
Su explicación fue bastante sencilla: saber que tiene ese respaldo le permite no preocuparse por el dinero y, sobre todo, elegir sus trabajos sin pensar primero en cuánto le van a pagar.
Eso también ayuda a entender la carrera que armó después de despedirse del joven mago. En lugar de buscar solamente grandes producciones, apareció en películas independientes, comedias extrañas, proyectos de terror y numerosas obras de teatro.
Después de "Harry Potter" protagonizó películas como "La mujer de negro", "Swiss Army Man", "Guns Akimbo" y "Weird: The Al Yankovic Story", además de trabajar durante años sobre los escenarios de Londres y Nueva York. En 2024 ganó el premio Tony a Mejor Actor de Reparto en un Musical por "Merrily We Roll Along", una producción de Broadway.
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