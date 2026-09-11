El nuevo documental de Harry Potter para esperar y conocer más sobre la serie que estrena en Navidad + Agregar ámbito en









El especial recorre escenarios, vestuario y trabajo creativo de una producción, que busca recuperar el universo mágico para una nueva generación.

El universo mágico vuelve a ocupar un lugar central entre los grandes estrenos de la pantalla. HBO Max

HBO Max volvió a poner al universo mágico en el centro de la conversación con un contenido especial pensado para quienes cuentan los días hasta el próximo gran estreno de la franquicia. Con una duración de alrededor de 25 minutos, la propuesta reúne imágenes del proceso creativo y testimonios de figuras vinculadas con la producción, en una mirada que pone el foco en el trabajo que ocurre detrás de cámara.

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La espera todavía tiene varios meses por delante, pero ya hay una buena cantidad de piezas para armar el rompecabezas: protagonistas elegidos, personajes conocidos, nuevos rostros y una adaptación que buscará llevar cada libro a la pantalla con más tiempo para desarrollar sus historias.

La magia y la fantasía regresan a la pantalla con una propuesta que ya genera mucha expectativa. HBO Max “En busca de Harry: el arte detrás de la magia”, el documental de HBO “En busca de Harry: el arte detrás de la magia” funciona como un detrás de escena de la nueva producción. El especial fue estrenado el 5 de abril de 2026 y tiene una duración aproximada de 25 minutos.

Uno de los puntos que aparecen en el especial es precisamente la dimensión artesanal del proyecto. La nueva versión no parte de cero: existe una identidad visual asociada a las películas estrenadas entre 2001 y 2011, por lo que el desafío pasa también por construir una estética propia sin perder los rasgos que el público reconoce.

Una nueva etapa de una historia que marcó a varias generaciones vuelve a despertar expectativas. Harry Potter, la serie: casting confirmado Dominic McLaughlin como Harry Potter

como Harry Potter Arabella Stanton como Hermione Granger

como Hermione Granger Alastair Stout como Ron Weasley

como Ron Weasley John Lithgow como Albus Dumbledore

como Albus Dumbledore Janet McTeer como Minerva McGonagall

como Minerva McGonagall Paapa Essiedu como Severus Snape

como Severus Snape Nick Frost como Rubeus Hagrid

como Rubeus Hagrid Rory Wilmot como Neville Longbottom

como Neville Longbottom Lox Pratt como Draco Malfoy

como Draco Malfoy Warwick Davis como Filius Flitwick

como Filius Flitwick Bel Powley como Petunia Dursley

como Petunia Dursley Daniel Rigby como Vernon Dursley

como Vernon Dursley Paul Whitehouse como Argus Filch

como Argus Filch Johnny Flynn como Lucius Malfoy

como Lucius Malfoy Katherine Parkinson como Molly Weasley

como Molly Weasley Bertie Carvel como Cornelius Fudge

como Cornelius Fudge Luke Thallon como Quirinus Quirrell

como Quirinus Quirrell Anton Lesser como Garrick Ollivander

como Garrick Ollivander Louise Brealey como Rolanda Hooch

como Rolanda Hooch Bríd Brennan como Poppy Pomfrey Cuándo estrena la serie y cuántos capítulos va a tener La primera temporada llegará el 25 de diciembre de 2026, una fecha que HBO eligió para el lanzamiento mundial de esta nueva etapa del universo mágico. El debut será por HBO y, donde esté disponible, mediante HBO Max.

La temporada inicial tendrá ocho episodios y llevará el título “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”, basado en el primer libro de la saga. La historia volverá al momento en que Harry descubre que pertenece al mundo mágico y comienza su recorrido en Hogwarts junto con Ron y Hermione. La producción está encabezada por Francesca Gardiner, quien se desempeña como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios capítulos. La serie se realiza en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.