Volcó una lancha en Laguna del Monte y murieron cuatro pescadores + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió en Guaminí, donde tres de los ocupantes fueron encontrados sin vida el sábado. Este domingo, los rescatistas localizaron al cuarto, un hombre que trabajaba como guía de pesca.

Cuatro pescadores murieron tras el vuelco de una lancha en Laguna del Monte.

Cuatro hombres murieron tras el vuelco de una embarcación en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, y un quinto ocupante continúa desaparecido. El último cuerpo encontrado este domingo fue el de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien trabajaba como guía de pesca.

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El accidente ocurrió el sábado, cuando la lancha en la que viajaban los hombres dio una vuelta de campana por causas que todavía son investigadas. Los ocupantes cayeron al agua y poco después se puso en marcha un operativo para intentar localizarlos.

Tres de las víctimas fueron encontradas sin vida durante la jornada del sábado. Este domingo, los equipos de rescate localizaron el cuerpo de Bianchi, por lo que ya son cuatro las personas fallecidas.

Las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; y José Luna, de 70. La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen, bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

Continúa la búsqueda del quinto ocupante y suspendieron la pesca en Laguna del Monte. Continúa la búsqueda del quinto ocupante La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste. Tras el accidente, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso suspender las actividades de pesca en el sector hasta nuevo aviso.

La búsqueda continúa para encontrar al quinto ocupante de la embarcación. Del operativo participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

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