¿A cuánto asciende la fortuna de J.K. Rowling? La cifra oficial de la polémica autora de Harry Potter

La escritora británica construyó un imperio global a partir de sus libros y conserva ingresos millonarios gracias a derechos, adaptaciones y licencias.

Se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la literatura contemporánea.

Mucho antes de convertirse en una de las escritoras más ricas del mundo, J.K. Rowling atravesó una etapa marcada por dificultades económicas y una vida muy alejada de los grandes números. El salto llegó con una historia juvenil, que terminó convirtiéndose en un fenómeno editorial de alcance planetario y logró incrementar su patrimonio en millones .

La saga de Harry Potter vendió más de 600 millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducida a 85 idiomas. El universo creado por Rowling también se expandió al cine, el teatro, los videojuegos, los parques temáticos y, ahora, a una nueva adaptación televisiva.

Joanne Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate, Gloucestershire, Inglaterra. Desde pequeña mostró interés por la escritura y comenzó a crear historias que compartía con su hermana. Estudió Francés y Clásicos en la Universidad de Exeter y posteriormente trabajó en distintos empleos antes de dedicarse por completo a la literatura .

La idea de Harry Potter apareció en 1990, durante un viaje en tren entre Manchester y Londres. Según la historia que la propia escritora contó durante años, allí imaginó a un niño que descubría que era mago y que debía asistir a un internado de magia .

El camino hasta la publicación fue bastante menos mágico. Rowling atravesó la muerte de su madre, se trasladó a Portugal, tuvo una hija y luego regresó al Reino Unido. En Edimburgo terminó de escribir Harry Potter and the Philosopher's Stone , mientras recibía asistencia social y se preparaba para ser docente.

Bloomsbury aceptó finalmente el manuscrito y publicó la primera novela en 1997. El anticipo inicial habría sido de apenas £1.500, una cifra diminuta si se la compara con lo que vendría después. La edición británica comenzó con una tirada de solamente 500 ejemplares, muchos destinados a bibliotecas.

El verdadero salto llegó cuando Scholastic obtuvo los derechos para Estados Unidos por u$s105.000 en una subasta. Desde ese momento, la historia de Harry, Ron y Hermione dejó de ser la apuesta de una autora desconocida para convertirse en uno de los negocios editoriales más grandes de la historia.

Cuánto dinero le genera la saga de Harry Potter al año

El dinero que Rowling recibe del universo de Harry Potter no depende de una única fuente. Su patrimonio está vinculado a regalías editoriales, derechos audiovisuales, productos, licencias, videojuegos, parques temáticos y producciones teatrales.

Los siete libros principales superaron los 600 millones de copias vendidas a nivel mundial. El fenómeno alcanzó cifras extraordinarias desde sus primeras publicaciones: Harry Potter and the Half-Blood Prince vendió alrededor de nueve millones de ejemplares durante sus primeras 24 horas, mientras que Harry Potter and the Deathly Hallows superó los 11 millones en Estados Unidos y Reino Unido durante su primer día.

La escritora británica alcanzó fama mundial con una historia que marcó a varias generaciones. Facebook J.K Rowling

Rowling llegó a ganar entre u$s$50 millones y más de u$s100 millones en un solo año durante distintos momentos de su carrera. No depende únicamente de escribir un nuevo libro para generar ingresos. El catálogo existente continúa comercializándose décadas después de la primera publicación, mientras nuevas generaciones descubren la historia.

Los millones del cine y la nueva serie de HBO

El cine fue otro de los grandes motores económicos del universo mágico. Warner Bros. adquirió los derechos cinematográficos de las primeras novelas antes de que la saga literaria estuviera terminada. La primera película llegó a los cines en 2001 y fue seguida por otras siete producciones hasta 2011.

Las ocho películas originales recaudaron aproximadamente u$s7.700 millones en las boleterías de todo el mundo. Rowling también participó creativamente en las adaptaciones y posteriormente escribió o coescribió los guiones de las tres películas de Fantastic Beasts.

Ahora el universo vuelve a la pantalla con una nueva serie de HBO basada directamente en los siete libros. La producción tendrá un reparto completamente nuevo y está pensada para desarrollar la historia durante varias temporadas, algo que permitirá dedicar más tiempo a elementos que las películas tuvieron que condensar. Rowling figura como productora ejecutiva.

La nueva adaptación vuelve a poner en movimiento una maquinaria comercial que lleva décadas funcionando. El sitio oficial de Harry Potter señala que cada temporada adaptará los libros y que la producción busca acercar la historia a una nueva generación de espectadores.

El patrimonio total de J.K Rowling

La fortuna de Rowling en u$s1.200 millones. Perdió en 2012 su lugar en la lista de multimillonarios de Forbes debido, entre otros factores, a sus donaciones y a los impuestos pagados en Reino Unido.

Harry Potter continúa generando dinero casi tres décadas después de la aparición del primer libro. Y con una nueva producción televisiva en marcha, el universo creado por Rowling todavía tiene varias páginas por escribir en su historia comercial.