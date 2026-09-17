Créditos hipotecarios 2026: 13 bancos amplían la oferta con tasas desde el 6,5%

Algunas entidades sumaron nuevas líneas y redujeron costos para la primer casa, con plazos que pueden llegar hasta los 30 años.

Los créditos hipotecarios volvieron a dar que hablar en este 2026. Ahora con nuevas líneas, tasas más bajas y plazos largos , los distintos bancos ampliaron sus propuestas para quienes buscan comprar su primer vivienda .

El movimiento también está acompañado por un nuevo esquema de financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES . La primera licitación distribuyó $200.000 millones entre entidades financieras para impulsar este tipo de préstamos.

Entre las propuestas más bajas aparece la del Banco Ciudad , que lanzó una línea con una tasa del 6,5% para la compra de la primera vivienda y cuenta con subsidio del Gobierno porteño. El Banco Nación ofrece una tasa del 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad. Además, permite extender el préstamo hasta 30 años , uno de los plazos más largos disponibles.

Por su parte, el Banco Hipotecario tiene una tasa del 7,5% para clientes con cuenta sueldo, un plazo máximo de 15 años y un monto que puede llegar aproximadamente a u$s170.000 . También aplican tasas del 7,5% para determinados clientes:

El Banco Patagonia redujo su tasa al 8,5% . A este grupo se suman las entidades del Grupo Petersen , que ofrecen líneas para primera vivienda con una tasa de UVA + 7,5% :

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

En estos cuatro casos, el beneficio está dirigido a clientes que acreditan sus haberes en el banco. Los créditos pueden alcanzar las 150.000 UVA, con plazos de entre 15 y 20 años. Dentro de las 13 entidades que aparecen en el nuevo escenario también están ICBC y Comafi.

Los requisitos cambian según la entidad y el perfil de cada solicitante. Magnific

Requisitos e ingresos mínimos: qué exige cada entidad para acceder

Las condiciones cambian según el banco, ya que no alcanza con comparar la tasa, también hay que mirar el ingreso requerido, el porcentaje que puede financiarse y la posibilidad de sumar a otras personas para alcanzar el monto necesario. El Banco Hipotecario exige ingresos equivalentes a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles.

En ICBC el piso informado es de $1.000.000 mensuales. Además, al momento de sumar ingresos, en varias entidades se permite incorporar los del cónyuge o conviviente para mejorar la capacidad crediticia. El Banco Ciudad permite considerar los ingresos del grupo familiar conviviente, mientras que Comafi admite incorporar hasta cuatro integrantes de la familia.

Varias de las líneas con mejores condiciones están atadas a la acreditación de haberes. Es el caso del Banco Nación, el Banco Hipotecario y las entidades del Grupo Petersen en las condiciones informadas. Por eso, antes de elegir una opción conviene comparar no solamente la tasa inicial, sino también:

plazo máximo disponible

ingresos mínimos exigidos

posibilidad de sumar ingresos familiares

obligación de cobrar el sueldo en la entidad

monto máximo del préstamo

relación permitida entre cuota e ingresos El nuevo esquema busca ampliar el acceso al financiamiento habitacional. Freepik

El rol de ANSES y el FGS en el nuevo esquema de financiamiento

La ampliación de los créditos hipotecarios también está relacionada con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. El esquema prevé una serie de licitaciones para canalizar recursos hacia los bancos y aumentar el dinero disponible para otorgar préstamos destinados a la compra de una vivienda.

En la primer adjudicación se distribuyeron $200.000 millones entre 13 entidades financieras. El programa contempla un total de diez licitaciones, por lo que el objetivo es mantener el flujo de fondos hacia el sistema financiero y sostener la oferta durante los próximos meses.