Créditos Hipotecarios UVA: cómo simular tu cuota

El simulador permite tener una primera idea de la cuota y del ingreso necesario antes de pedir el crédito.

El simulador permite calcular la cuota, los ingresos necesarios y otras condiciones antes de pedir un crédito UVA.

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a instalarse como una alternativa para quienes buscan comprar una vivienda y necesitan financiar buena parte del valor. Antes de avanzar con una solicitud, una de las principales dudas pasa por saber cuánto quedaría la cuota y qué ingreso mensual exige el banco.

El Banco Nación cuenta con una herramienta online, que permite hacer una primera estimación y conocer si el préstamo encaja dentro de las posibilidades del solicitante. El resultado también permite revisar otros puntos importantes antes de iniciar el trámite.

El ingreso necesario depende principalmente del monto que se quiera pedir. En los hipotecarios UVA del Banco Nación, la primera cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos considerados para otorgar el préstamo.

El ingreso necesario cambia según el monto del crédito y la cuota que resulte de la simulación.

La cuenta permite tener una referencia bastante rápida. Si la cuota inicial fuera de $500.000, habría que demostrar ingresos netos de alrededor de $2 millones mensuales . Para una de $750.000, ese piso subiría a unos $3 millones.

El simulador hace esta cuenta automáticamente . Después de ingresar el valor de la propiedad, cuánto dinero se necesita y el plazo elegido, muestra la primera cuota estimada y los ingresos necesarios para acceder.

Además, no siempre hay que llegar a ese monto con un único sueldo. El BNA permite sumar hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. Si ya existen otros préstamos o deudas, también se tendrán en cuenta al evaluar cuánto se puede pagar por mes.

Para la compra de una vivienda, el Banco Nación puede financiar hasta el 75% del menor valor entre el precio de compra y la tasación. Por ejemplo, para una propiedad valuada en $100 millones, el crédito podría cubrir hasta $75 millones y el resto tendría que salir de fondos propios.

Etapas para solicitar un crédito vivienda

Antes de presentar papeles, el simulador permite saber si los números cierran. Hay que cargar para qué se utilizará el crédito, el plazo, el valor de la vivienda, cuánto se quiere pedir y si los titulares cobran sus haberes en el Banco Nación.

Si el resultado encaja con lo buscado, recién comienza la solicitud del hipotecario. El banco analiza los ingresos, la situación laboral y las deudas existentes para determinar la capacidad de pago.

La documentación cambia según el tipo de trabajo. Un empleado en relación de dependencia debe presentar el DNI y sus últimos tres recibos de sueldo. Autónomos y monotributistas tienen que acreditar ingresos y antigüedad en su actividad, mientras que jubilados y pensionados presentan sus últimos tres recibos de haberes.

Después llega la evaluación de la vivienda. El banco debe determinar su valor y verificar la documentación de la propiedad antes de cerrar la operación. Con el crédito aprobado y esos pasos completos, se avanza hasta la escritura y el otorgamiento del préstamo.

Los plazos disponibles para comprar una vivienda van desde 5 hasta 30 años. Elegir más años suele reducir el peso de la primera cuota, aunque también extiende la duración del crédito.

En los créditos UVA, la cuota cambia con el tiempo y existe una cobertura para limitar algunas subas. Freepik

¿Qué pasa si las cuotas aumentan más que los sueldos?

Este es uno de los puntos que más dudas genera con los UVA. La cuota no queda congelada en pesos, ya que el valor de UVA se actualiza siguiendo el CER. Por eso, el monto mensual puede ir aumentando durante la vida del préstamo.

El Banco Nación ofrece una alternativa para algunos clientes cuando ese aumento avanza más rápido que los salarios. Quienes cobran sus haberes en la entidad y acceden al préstamo para una vivienda única y permanente de hasta 210.000 UVA pueden contratar una cobertura que pone un tope a la cuota tomando como referencia la evolución de los sueldos.

No se trata de un beneficio gratuito. Esa protección tiene un costo adicional que se incorpora al crédito y comienza a cobrarse después de los primeros 180 días. El simulador permite elegir desde el principio si se quiere sumar esta opción y muestra el resultado con ese gasto incluido.

También se pueden comparar dos simulaciones, una con la cobertura salarial y otra sin ella. Así queda visible cuánto suma esa protección al pago mensual.

Claves para calcular el costo total de tu préstamo UVA

La primera cuota es el dato más inmediato, pero el simulador también informa la tasa de interés y el Costo Financiero Total, conocido como CFT, que incluye otros gastos vinculados con el préstamo.

Para una vivienda única de hasta 210.000 UVA, quienes cobran sus haberes en el BNA tienen actualmente una tasa fija del 6,7%. En otros casos, como propiedades de mayor valor o una segunda vivienda, la tasa publicada por el banco sube al 12%.

Esa tasa no implica que la cuota quede fija en pesos. El interés permanece establecido durante el préstamo, mientras que el capital está expresado en UVA y se actualiza con el CER.

El CFT puede incluir los intereses, el seguro contra incendio y, cuando corresponde, la cobertura que pone un tope a la cuota por salarios. El propio simulador muestra ese porcentaje junto con la primera cuota y los ingresos requeridos.

Multiplicar la primera cuota por todos los meses del préstamo tampoco permite saber cuánto se terminará pagando. Ese valor corresponde al momento de la simulación y los pagos posteriores dependerán de cómo evolucione el UVA.