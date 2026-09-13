Créditos hipotecarios UVA: ¿cuánto hay que ganar para comprar una casa de US$100.000?

Las entidades exigen distintos niveles de ingresos y las diferencias en la primera cuota pueden llegar a superar el millón de pesos.

Los créditos hipotecarios son una gran opción para acceder a una vivienda.

Comprar una casa con la ayuda de un financiamiento depende mucho del banco elegido. Por ejemplo, si se accede a un crédito hipotecario equivalente a unos u$s100.000 , la cuota inicial puede llegar a ir desde los $710.000 hasta más de $2,1 millones , según la entidad que lo otorga.

Esa diferencia también va a cambiar según el sueldo que hay que demostrar para conseguir la aprobación. Por lo general, los bancos suelen fijar un límite sobre cuánto puede llegar a ocupar la cuota dentro de los ingresos mensuales del solicitante o del grupo familiar.

Un relevamiento de Empiria Consultores calculó cuánto habría que ganar para solicitar un crédito hipotecario equivalente a u$s100.000 en algunas de las entidades principales. Los ingresos mínimos estimados son:

Hay que tener en cuenta que, además del ingreso, cada línea puede tener sus propios requisitos, plazos, tasas y porcentaje máximo de financiación sobre el valor total de la propiedad a la que uno quiere acceder.

Las diferencias se notan mucho más al comparar la cuota inicial de un préstamo UVA equivalente a u$s100.000. Según el relevamiento, los valores son:

Banco Ciudad: $710.000

Banco de Neuquén: $878.640

Banco de Rosario: $934.100

Banco Nación: $977.600

BBVA: $1.059.310

ICBC: $1.165.500

Banco Patagonia: $1.246.350

Credicoop: $1.267.210

Banco Macro: $1.314.750

Banco de Córdoba: $1.353.360

Banco Santander: $1.412.180

Brubank: $1.558.350

Banco Hipotecario: $1.582.000

Banco Supervielle: $2.120.370

Entre la alternativa con la primera cuota más baja y la más alta hay una diferencia de $1,4 millones por mes. Las tasas disponibles también cambian entre entidades y, según la información relevada, actualmente se ubican entre el 6,7% y el 15%.

El Gobierno anunció además un plan para ampliar el financiamiento hipotecario a través de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. La intención es ofrecer a los bancos recursos a mayor plazo y establecer que las líneas alcanzadas no superen una tasa de UVA +7,5%.

Los ingresos del solicitante son fundamentales al momento de pedir el crédito.

La regla cuota-ingreso: ¿qué porcentaje de tu sueldo destina el banco?

No alcanza solo con tener el dinero para pagar la primera cuota, ya que antes de aprobar el préstamo, el banco analiza cuánto pesa ese compromiso sobre los ingresos mensuales. En general, la relación cuota-ingreso es del 25%, aunque algunas entidades permiten llegar hasta el 30%.

Esto significa que, con un límite del 25%, una persona debería demostrar cuatro veces el valor de la cuota. Por ejemplo, una cuota de $1 millón exigiría ingresos mensuales de $4 millones. Si la entidad acepta una relación del 30%, el ingreso necesario puede ser menor, aunque la cuota pasa a ocupar una parte más grande del presupuesto mensual.

Los bancos también pueden considerar los ingresos del grupo familiar, según las condiciones de cada línea. Por eso, dos préstamos por el mismo monto pueden exigir sueldos distintos según la entidad, la tasa aplicada y el porcentaje máximo que acepte destinar al pago mensual.