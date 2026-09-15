Créditos hipotecarios UVA 2026: qué bancos bajaron más sus tasas y cuáles son los más baratos

La cuenta sueldo empezó a pesar más en las condiciones de los préstamos y abrió una brecha mayor entre las ofertas de los bancos.

La baja de tasas volvió a mover la competencia entre bancos y dejó diferencias importantes entre una propuesta y otra.

Los créditos hipotecarios UVA entraron en una nueva etapa durante septiembre. Después de meses con tasas elevadas, varios bancos empezaron a achicar el interés adicional sobre el UVA y algunos ya ofrecen condiciones por debajo del 7,5% .

La pelea no pasa solamente por prestar para comprar una vivienda . La cuenta sueldo se volvió una pieza central: quienes llevan sus haberes al banco consiguen tasas bastante más bajas y esa diferencia empezó a funcionar como una herramienta para captar clientes.

La caída más fuerte se ve en Banco Macro , donde la tasa para clientes del Plan Sueldo Selecta pasó del 15% más UVA a comienzos de 2026 al 7,5% actual. En el medio había bajado al 8,5%, pero septiembre terminó de recortar buena parte del costo con el que había arrancado el año.

La baja de tasas fue más fuerte en algunos bancos, especialmente para quienes llevan allí su cuenta sueldo.

La rebaja acumulada alcanza los 7,5 puntos porcentuales . La línea tiene un plazo máximo de 20 años y también puede ser solicitada por hijos de clientes Selecta que cumplan con los requisitos del banco.

Ese 15% que aparecía en varias propuestas a comienzos del año empezó a quedar lejos. Santander , por ejemplo, lo llevó hasta 9,5% más UVA y mantiene un plazo máximo de 20 años, con financiación de hasta el 70% del valor de la propiedad.

La pelea se puso más agresiva entre las entidades dispuestas a premiar el traslado de la cuenta sueldo. ICBC bajó su tasa preferencial del 13% al 6,9% más UVA para quienes acreditan allí sus haberes. El resto paga 9,9%, tres puntos más dentro del mismo banco.

La diferencia deja en claro cuánto vale hoy quedarse con esa nómina salarial. BBVA llevó del 10,5% al 7,5% más UVA su propuesta para clientes con haberes acreditados y ofrece plazos de hasta 30 años. Monotributistas y autónomos también pueden acceder bajo las condiciones fijadas por la entidad.

Credicoop se metió en la misma franja del 7,5% para quienes cobran allí el sueldo y destinan el préstamo a una primera vivienda. Venía del 8% y anteriormente había manejado niveles cercanos al 12%.

Tasas por debajo del 7,5%: el mapa banco por banco para clientes con sueldo

La competencia se vuelve todavía más cerrada cuando se miran exclusivamente las líneas para clientes con haberes acreditados. Apenas dos décimas separan a Banco Nación de ICBC.

Nación ofrece 6,7% más UVA para quienes cobran sus ingresos en la entidad y cumplen con las condiciones de la línea. ICBC queda apenas detrás con 6,9%, también atado a la acreditación del sueldo.

Después aparece un grupo instalado en 7,5% más UVA. Allí coinciden Banco Macro, BBVA y Credicoop, aunque cada uno maneja sus propios requisitos, plazos y condiciones de acceso.

Banco Ciudad también llega al 7,5%, pero en una línea para primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Permite financiar hasta 25 años y tiene un monto máximo de $150 millones. Fuera de esa opción, su tasa general sube al 9,5%.

Más arriba quedan Santander y Galicia, ambos con 9,5% más UVA. La brecha frente al 6,7% de Nación ya se acerca a los tres puntos porcentuales.

Ahí la cuenta sueldo se convirtió en una de las armas de esta competencia. Para los bancos, bajar la tasa permite pelear por un cliente que puede quedarse durante años; para quien busca el crédito, mover los haberes abre la puerta a condiciones bastante diferentes sin cambiar de sistema hipotecario.

Entre las tasas más bajas, la cuenta sueldo marca buena parte de la diferencia entre un banco y otro. Freepik

El impacto del fondeo del FGS de la ANSES: un nuevo techo para los préstamos

En medio de esa pulseada apareció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con un programa que prevé canalizar hasta $2 billones hacia el mercado hipotecario.

Serán diez licitaciones de hasta $200.000 millones cada una. La primera ya repartió $200.000 millones entre 13 bancos. El 82% de los fondos quedó en el tramo de cinco años, con una tasa promedio de captación de UVA más 4,94%, mientras que el tramo a un año cerró en UVA más 2,67%.

El atractivo para las entidades viene con una condición capaz de meter todavía más presión sobre las tasas altas: el dinero del FGS no puede convertirse después en créditos por encima de UVA más 7,5%. También exige un plazo mínimo de 15 años y fija un máximo de 150.000 UVA por operación.

Ese fondeo obliga a prestar dentro de un límite que ya coincide con las propuestas preferenciales de Macro, BBVA y Credicoop. Para los bancos que reciben esos recursos, sostener tasas cercanas al 10% deja de ser una opción con ese dinero.

Nación e ICBC ya fueron un poco más lejos. Con el 6,7% y el 6,9%, respectivamente, empujaron la competencia por debajo del techo del FGS y dejaron al 7,5% como la referencia alrededor de la cual empezó a moverse buena parte del mercado.

Los fondos pueden utilizarse para créditos destinados a compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda. La entrada del FGS sumó así presión a una disputa que ya venía creciendo entre bancos por bajar tasas y quedarse con la cuenta sueldo de los clientes.