Créditos hipotecarios UVA: cómo acceder a la nueva tasa del 6,5% para comprar la primera vivienda en CABA

El Banco Ciudad lanzó una tasa preferencial del 6,5% para comprar propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Ofrece hasta $150 millones, un plazo máximo de 25 años y financia hasta el 75% del inmueble.

La reducción de la tasa forma parte de una decisión del Gobierno porteño para ampliar el acceso de los sectores medios a la primera vivienda.

El Banco Ciudad redujo al 6,5% nominal anual la tasa de interés de su crédito hipotecario UVA destinado a la adquisición de la primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la entidad, la nueva condición permite ofrecer la cuota inicial más baja del mercado dentro de este segmento.

La línea está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que cobren o trasladen su cuenta sueldo al Banco Ciudad , así como a monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El préstamo permite financiar hasta el 75% del valor del inmueble , con un monto máximo de $150 millones y un plazo de devolución de hasta 25 años . El capital se encuentra denominado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) , mientras que la tasa adicional es fija, del 6,5% TNA.

El financiamiento se puede utilizar exclusivamente para la compra de una primera vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires . La propiedad no deberá superar los 80 metros cuadrados cubiertos y su valor por metro cuadrado tendrá que ser igual o inferior a u$s2.800 .

La relación entre la cuota y los ingresos podrá alcanzar hasta el 25% de los ingresos del grupo familiar . Además, el Banco Ciudad admite la incorporación de un garante , una alternativa que permite ampliar la capacidad crediticia del solicitante.

El préstamo utiliza el sistema de amortización francés, bajo el cual la cuota inicial es menor y la proporción destinada a cancelar capital aumenta con el transcurso del crédito.

Como ejemplo, para un financiamiento UVA equivalente a $100 millones a 25 años, la cuota inicial asciende a aproximadamente $658.000. Para acceder, los solicitantes deben acreditar ingresos conjuntos desde $2.632.000, de acuerdo con el valor de la UVA vigente al 9 de septiembre de 2026.

La solicitud puede iniciarse mediante Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, al número 11 5150-5050. También se encuentra disponible la consulta mediante la página web y las sucursales de la entidad.

La baja de tasas y el fondeo del FGS

La reducción de la tasa forma parte de una decisión del Gobierno porteño para ampliar el acceso de los sectores medios a la primera vivienda. A esto se suma el fondeo obtenido por el Banco Ciudad en la primera licitación de una parte de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, destinada a impulsar el crédito hipotecario.

La Ciudad también reglamentó una reforma de la Carta Orgánica del banco que establece que un porcentaje de las utilidades de la entidad sea destinado específicamente al financiamiento hipotecario.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que la reducción apunta a mejorar las condiciones de acceso para la clase media. “Hoy bajamos al 6,5% la tasa de los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda”, señaló.

Por su parte, el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, afirmó que el crecimiento del crédito hipotecario depende de “la estabilidad, la previsibilidad y la posibilidad de ir aumentando el acceso a fondeo de más largo plazo”. Según indicó, esa combinación permite ampliar la oferta y mejorar las condiciones de los préstamos.

Qué otras líneas hipotecarias ofrece el Banco Ciudad

La entidad mantiene además un crédito UVA de hasta $200 millones, con un plazo máximo de 25 años y una tasa fija del 7,5% TNA, para propiedades de mayor superficie o valor y para viviendas que no se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires.

También ofrece financiamiento de hasta $200 millones, a una tasa del 9,5% TNA, para la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente. Esta alternativa incluye, por ejemplo, a quienes venden su propiedad para comprar otra.

Para la compra de una segunda vivienda, el banco dispone de préstamos UVA por hasta $150 millones, con un plazo de 20 años y una tasa fija del 11,5% TNA.

Los créditos hipotecarios del Banco Ciudad están disponibles para inmuebles ubicados en CABA, la provincia de Buenos Aires y las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Tucumán y Salta, aunque la nueva tasa preferencial del 6,5% se aplica únicamente a la primera vivienda que cumpla las condiciones establecidas dentro del distrito porteño.