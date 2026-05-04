Motosierra en San Luis: Claudio Poggi le pidió la renuncia a todo su gabinete y reorganiza ministerios

El gobernador enviará un proyecto de ley a la Legislatura que propone cambios en el organigrama del Estado. Busca achicar los cargos políticos en un marco de "austeridad".

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi , le pidió este lunes la renuncia a todo su gabinete , luego de anunciar que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de Ministerios , que plantea reformas en el organigrama del Estado.

“Hoy es un momento para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio. No estamos dispuestos a volver al pasado”, manifestó Poggi al dar a conocer la noticia.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de X, el gobernador dio cuenta de que el pedido de renuncias tiene como objeto evaluar, entre otros aspectos, “mayor austeridad (dado el contexto de caída de los ingresos fiscales de la Provincia que ya lleva cuatro meses consecutivos) y el pleno compromiso de no volver al pasado”.

En la antesala del anuncio, el mandatario puntano había anunciado que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de Ministerios.

Hace 1058 días que me eligieron como gobernador para que genere un cambio en la Provincia (11/6/23). Desde ese día, quienes perdieron y gobernaban , hicieron todo lo posible para que a la ya fundida Provincia, dejarla peor. Llevamos 875 días gobernando la…

“Hace 1058 días que me eligieron como gobernador para que genere un cambio en la Provincia (11/6/23). Desde ese día, quienes perdieron y gobernaban, hicieron todo lo posible para que, a la ya fundida Provincia, dejarla peor”, justificó en sus redes sociales.

En esa línea, aseguró que llevan "875 días gobernando la Provincia desde el 10/12/23), arreglando el desastre que nos dejaron y comenzando a trazar las bases de un futuro mejor”.

Al respecto, remarcó que “hoy es un momento, para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio y no estamos dispuestos a volver al pasado”.

“La realidad económica actual nos exige profundizar la austeridad y por eso es imprescindible seguir reduciendo las estructuras ministeriales (estructura política), y por otro lado establecer programas de reactivación de la actividad económica”.

En esa línea, comentó: “Por ello, en los próximos días, enviaré a la Legislatura Provincial, una nueva ley de Ministerios, con reducción de cargos políticos y una batería de acciones y leyes para generar inversión privada y por ende nuevos puestos de trabajo”, destacó.

Finalmente, el Gobernador afirmó: “Voy a trabajar duro para que avancemos todos los días hacia un futuro mejor”.

Reforma constitucional

El 1 de abril, Claudio Poggi inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura y anunció el envío de una reforma constitucional. Entre sus principales puntos, figura “poner límites a los personalismos y favorecer la alternancia de ciudadanos que puedan acceder al cargo de Gobernador”.

Por eso pretende imponer “la prohibición absoluta de reelección por más de un periodo, es decir que, cumplidos dos periodos legales, consecutivos o alternados, sus titulares se encuentran impedidos de por vida para volver a ejercerlos”. Se incluyó él mismo, ya que, en caso de ser reelecto en 2027, también le cabrá la prohibición a partir de 2031.

En cuanto al Poder Legislativo, propone la “ampliación del período ordinario de sesiones ordinarias”, que hoy va del 1° de abril al 30 de noviembre de cada año. Pretende que sea del 15 de marzo al 31 de diciembre y aseguró contar con el aval de muchos legisladores.