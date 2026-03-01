Cuánto sale el service del aire acondicionado en 2026: opciones y precios + Seguir en









Estos aparatos suelen sufrir desperfectos si no se les hace un mantenimiento, el cuál puede variar en cuanto a costos dependiendo de que necesite el equipo.

Mantener los equipos es necesario para poder extender la vida útil del aparato. Pixabay

Mantener el aire acondicionado en buenas condiciones es un paso fundamental, para no sufrir cuando las temperaturas empiezan a subir. Preparar el equipo de la casa antes de que arranque el verano ayuda a bajar el consumo de luz y estira su vida útil por mucho más tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Contratar a un técnico profesional es mucho más que pasarle un trapo a los plásticos para sacar la tierra acumulada en los meses de desuso. Un trabajo preventivo bien hecho desarma los componentes principales y revisa a fondo la mecánica interna para asegurar que el sistema no trabaje forzado.

calor extremo - aire acondicionado El uso del equipo de manera constante lo puede deteriorar, por lo que es necesario hacer un mantenimiento cada tanto para extender su vida útil. Freepik Qué incluye el service del aire acondicionado El mantenimiento arranca por la parte de adentro de la casa, desarmando los filtros para lavarlos a fondo y sacando la suciedad acumulada. En este paso se aplica un producto bactericida sobre el evaporador para matar los hongos y cortar de raíz los malos olores que circulan por la habitación.

El segundo punto clave se enfoca en el motor de afuera, que sufre el desgaste continuo de estar a la intemperie. El técnico usa agua a presión para limpiar la condensadora, revisa que los soportes metálicos estén firmes a la pared y comprueba que la presión del gas sea correcta.

Para cerrar la revisión, se ajustan los cables eléctricos, se lubrican los ejes para evitar ruidos molestos y se mide el amperaje general. Hacer este chequeo completo antes de usarlo todos los días en el verano asegura que el ambiente se enfríe rápido y consuma un 30% menos de energía.

Embed - Cómo Aumentar la Vida Útil de Tu Sistema de Climatización | Mantenimiento Clave | expertClima.es Precios del service o mantenimiento del aire acondicionado en 2026 Los valores en el mercado varían según la dificultad del trabajo, la cantidad de frigorías y la ubicación de la unidad exterior. Si el cliente solo necesita que el especialista vaya al domicilio a revisar una falla y armar un diagnóstico inicial, esa visita técnica parte desde los $45.324. Para un mantenimiento preventivo estándar, que abarca la limpieza profunda y la desinfección de los filtros, el costo total oscila entre los $70.000 y los $120.000. Los montos pueden superar los $108.660 si se pide asistencia de urgencia en pleno verano o si la máquina requiere un trabajo más complejo. Si el técnico detecta pérdidas en las cañerías y tiene que sellar fugas, la factura final lógicamente será más cara. En esos casos, al valor del chequeo tradicional hay que sumarle el costo de la recarga de gas nuevo, un insumo extra que ajusta su precio constantemente por la inflación.

Temas verano