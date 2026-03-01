Plazo fijo: qué tasa ofrecen los bancos si deposito a través del home banking

Los plazos fijos son una de las opciones de inversión más seguras en Argentina, especialmente en un contexto económico con variaciones constantes. Este instrumento financiero ofrece rendimientos previsibles y un riesgo mínimo, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para los ahorristas.
Las diferencias entre los canales de contratación infieren en el monto total recibido al final del período acordado.
La posibilidad de abrir un plazo fijo desde plataformas digitales. Además e puede realizar en bancos donde el usuario no es cliente, lo que amplía las opciones disponibles y genera mayor competencia entre las instituciones financieras.
Las tasas de interés varían según el canal de contratación. Los bancos ofrecen condiciones más ventajosas en sus plataformas digitales, lo que permite a los inversores obtener mayores rendimientos. Esta diferencia en las tasas puede influir en las ganancias finales, ya que las entidades suelen ofrecer tasas más altas para operaciones digitales, porque reducen costos operativos y evitan el uso de infraestructura física.
Plazo fijo 2026: diferencia de tasas entre depósitos por sucursal y por homebanking
La diferencia en las tasas de interés entre los canales digital y presencial impacta directamente en los intereses generados al finalizar el plazo. Los bancos suelen ofrecer tasas más altas para operaciones digitales, ya que reducen costos operativos y evitan el uso de infraestructura física. La opción presencial sigue siendo conveniente para quienes prefieren el asesoramiento directo, aunque las tasas suelen ser menores.
Simulación de inversión de $500.000 a 30 días
Un ejemplo claro de esta diferencia se observa en la simulación de un depósito de $500.000, a 30 días, en el Banco Nación:
Canal Sucursal:
TNA: 20,50%
Intereses ganados: $8.424,66
Monto total: $508.424,66
TEA: 22,54%
Canal Electrónico:
TNA: 25,00%
Intereses ganados: $10.273,97
Monto total: $510.273,97
TEA: 28,08%
Tasas de interés por homebanking en los principales bancos
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica datos actualizados de la Tasa Nominal Anual (TNA) para plazos fijos en pesos a 30 días constituidos por canales online. Los porcentajes se basan en la información que las entidades financieras reportan al organismo y sirven como referencia para decidir dónde colocar los ahorros. Las tasas ofrecidas por los principales bancos del país son las siguientes:
Banco de la Nación Argentina: 25%
Banco Santander: 23%
Banco Galicia: 23%
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%
BBVA: 24%
Banco Macro: 28%
Banco Credicoop: 24%
ICBC: 23,5%
Banco Ciudad: 23%
