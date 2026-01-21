Cuánto sale poner el auto a punto para un viaje largo en enero 2026 + Seguir en









Con la llegada del verano, la posibilidad de viajar unos días está cada vez más cerca y para eso hay que estar preparados.

Antes de viajar es importante conocer en qué condiciones se encuentra el vehículo. Imagen: Freepik

Con la llegada del verano y las vacaciones en pleno auge, muchos argentinos aprovechan para hacer viajes largos por la costa, el sur o el interior del país. Antes de emprender la ruta, resulta fundamental preparar el vehículo con un mantenimiento adecuado que reduzca riesgos, evite averías imprevistas y aumente la seguridad de todos los ocupantes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Realizar un service completo implica revisar y ajustar distintos sistemas del auto, desde el motor hasta las luces, y se transforma en un gasto que no conviene postergar si se planea un recorrido extenso. Planificar estos controles en enero 2026 ayuda a viajar con mayor tranquilidad y aprovechar el verano sin contratiempos mecánicos.

Service al auto Hacer una revisión antes de viajar puede ahorrar dolores de cabeza en este verano. Imagen: Freepik Que hay que revisar en el auto antes de salir a la ruta Antes de poner el vehículo en movimiento para un viaje largo, se recomienda realizar una revisión exhaustiva de los principales componentes del auto. El cambio de aceite y filtros es uno de los primeros pasos, y debe realizarse si corresponde por kilometraje o tiempo, ya que el aceite pierde propiedades con el uso y con el paso del tiempo.

Los frenos, el nivel de líquido de frenos y refrigerante, y el estado de la dirección y suspensión son otros de los puntos clave que deben ser controlados para evitar fallos en plena ruta. La presión y el dibujo de los neumáticos, incluyendo la rueda de auxilio, también deben ser verificados para asegurar tracción y estabilidad durante el viaje.

Además, todas las luces del vehículo, tanto bajas como altas, de giro, de freno y balizas deben funcionar correctamente, y es importante portar elementos de seguridad obligatorios como el matafuego, balizas y el chaleco reflectante. Consultar el pronóstico del tiempo y planificar la ruta anticipadamente también contribuye a un viaje más seguro.

Cuánto sale poner a punto el auto para las vacaciones En verano 2026, el costo de un service general básico para modelos populares oscila entre aproximadamente $180.000 y $300.000, lo que incluye revisión general, alineación, balanceo, cambio de aceite y filtros, y control de frenos y luces. El cambio de aceite y filtros por sí solo puede costar entre $80.000 y $160.000 según el tipo de aceite utilizado, mientras que la alineación y balanceo ronda los $80.000. Reemplazar pastillas de freno puede implicar entre $80.000 y $150.000, y el cambio de cubiertas parte de unos $80.000, con opciones más costosas para una mejor calidad. Tener en cuenta estos números dentro del presupuesto vacacional permite a los viajeros anticipar gastos y evitar sorpresas económicas en un período en que el mantenimiento preventivo resulta clave para disfrutar de un viaje largo con mayor seguridad y menos preocupaciones.

Temas verano