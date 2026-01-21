SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de enero 2026 - 10:30

Cuánto sale poner el auto a punto para un viaje largo en enero 2026

Con la llegada del verano, la posibilidad de viajar unos días está cada vez más cerca y para eso hay que estar preparados.

Antes de viajar es importante conocer en qué condiciones se encuentra el vehículo.

Antes de viajar es importante conocer en qué condiciones se encuentra el vehículo.

Imagen: Freepik

Con la llegada del verano y las vacaciones en pleno auge, muchos argentinos aprovechan para hacer viajes largos por la costa, el sur o el interior del país. Antes de emprender la ruta, resulta fundamental preparar el vehículo con un mantenimiento adecuado que reduzca riesgos, evite averías imprevistas y aumente la seguridad de todos los ocupantes.

Realizar un service completo implica revisar y ajustar distintos sistemas del auto, desde el motor hasta las luces, y se transforma en un gasto que no conviene postergar si se planea un recorrido extenso. Planificar estos controles en enero 2026 ayuda a viajar con mayor tranquilidad y aprovechar el verano sin contratiempos mecánicos.

Service al auto
Hacer una revisión antes de viajar puede ahorrar dolores de cabeza en este verano.

Hacer una revisión antes de viajar puede ahorrar dolores de cabeza en este verano.

Que hay que revisar en el auto antes de salir a la ruta

Antes de poner el vehículo en movimiento para un viaje largo, se recomienda realizar una revisión exhaustiva de los principales componentes del auto. El cambio de aceite y filtros es uno de los primeros pasos, y debe realizarse si corresponde por kilometraje o tiempo, ya que el aceite pierde propiedades con el uso y con el paso del tiempo.

Los frenos, el nivel de líquido de frenos y refrigerante, y el estado de la dirección y suspensión son otros de los puntos clave que deben ser controlados para evitar fallos en plena ruta. La presión y el dibujo de los neumáticos, incluyendo la rueda de auxilio, también deben ser verificados para asegurar tracción y estabilidad durante el viaje.

Además, todas las luces del vehículo, tanto bajas como altas, de giro, de freno y balizas deben funcionar correctamente, y es importante portar elementos de seguridad obligatorios como el matafuego, balizas y el chaleco reflectante. Consultar el pronóstico del tiempo y planificar la ruta anticipadamente también contribuye a un viaje más seguro.

Cuánto sale poner a punto el auto para las vacaciones

En verano 2026, el costo de un service general básico para modelos populares oscila entre aproximadamente $180.000 y $300.000, lo que incluye revisión general, alineación, balanceo, cambio de aceite y filtros, y control de frenos y luces.

El cambio de aceite y filtros por sí solo puede costar entre $80.000 y $160.000 según el tipo de aceite utilizado, mientras que la alineación y balanceo ronda los $80.000. Reemplazar pastillas de freno puede implicar entre $80.000 y $150.000, y el cambio de cubiertas parte de unos $80.000, con opciones más costosas para una mejor calidad.

Tener en cuenta estos números dentro del presupuesto vacacional permite a los viajeros anticipar gastos y evitar sorpresas económicas en un período en que el mantenimiento preventivo resulta clave para disfrutar de un viaje largo con mayor seguridad y menos preocupaciones.

