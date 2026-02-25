Cuánto salen los guardapolvos escolares para la vuelta a clases 2026: precios y modelos + Seguir en









El ciclo lectivo está por comenzar y te contamos lo que tenés que saber para que los chicos vuelvan al colegio.

El ciclo lectivo está por comenzar y hay que elegir los guardapolvos. Imagen: Observatorio Unipe

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la brevedad, las familias argentinas ya se encuentran en plena organización para la vuelta a clases. Los preparativos incluyen desde la compra de útiles hasta la renovación de la vestimenta escolar necesaria para cada nivel.

En este contexto, uno de los ítems fundamentales de la canasta escolar es el guardapolvo, un símbolo de la educación pública que requiere una inversión planificada. Es clave conocer cuánto salen y qué variantes existen para elegir la opción que mejor se adapte al presupuesto familiar.

Vuelta a clases Cuánto salen los guardapolvos y qué modelos hay para elegir. Imagen: Agencia de Noticias San Luis. Modelos de guardapolvos escolares La clasificación de los guardapolvos se define principalmente por su estructura, el tipo de cierre y el nivel educativo al que están destinados:

Según el Corte: existen los de Corte Recto, que son el modelo tradicional unisex de caída vertical; el Corte Tableado, muy común para nenas por sus pliegues tipo vestido; y el Corte Entallado, diseñado para seguir más la línea del cuerpo en talles grandes.

Según el Cierre: el estándar de primaria es el Abrochado Adelante (con botones), mientras que en el nivel inicial predomina el Abrochado Atrás o el Tipo Poncho, este último sin mangas y muy práctico para niños pequeños y docentes.

Según el Color: el Guardapolvo Blanco es el clásico obligatorio en primaria, mientras que los de Color o Cuadrillé suelen reservarse para el jardín de infantes o instituciones privadas específicas. Precios de los guardapolvos escolares en 2026 De acuerdo con los relevamientos realizados en plataformas de venta online en febrero de 2026, los precios de los guardapolvos muestran una brecha importante según el diseño. Los modelos más económicos son los tipo poncho o pechera, que se consiguen entre los $11.100 y $19.500, mientras que los modelos rectos unisex en tela de alta durabilidad oscilan entre los $13.500 y $33.000.

Para quienes buscan diseños más elaborados, los guardapolvos tableados o con detalles de broderie representan el segmento premium, con valores que parten desde los $26.900 hasta los $34.200. Es importante notar que el costo suele incrementarse ligeramente a medida que sube el talle (del 4 al 18) y que la mayoría están confeccionados en acrocel, una tela resistente y fácil de planchar.

