El fin de las vacaciones puede generar cierto entusiasmo en muchas personas, aunque también puede generar nervios en casa por la vuelta al colegio. El cambio de ritmo impacta tanto en hijos como en adultos, especialmente cuando se produce el cambio brusco de pasar de los días libres a las obligaciones escolares.
Adiós al estrés y la angustia: cómo preparar a los chicos para la vuelta a clases
Estas son las claves para acompañar el inicio del ciclo lectivo de tus hijos con un buen diálogo, orden y un gran apoyo afectivo en el hogar.
Una especialista en salud mental infantil sugiere organizar la transición con tiempo. Para esto recomienda ajustar costumbres, conversar sobre lo que se viene y organizar la rutina para que el comienzo del ciclo lectivo sea más llevadero.
Preparación emocional: cómo hablarle a los chicos
El diálogo es fundamental en esta etapa. La forma en que los adultos comunican el regreso al aula influye en cómo los chicos atraviesan el proceso. Las frases negativas o burlonas pueden generar rechazo o temor.
Lo mejor es anticipar la vuelta a clases con una comunicación positiva y afectuosa. Explicar qué cambios habrá, recordar el lado positivo como reencontrarse con amigos y escuchar sus dudas fortalece la confianza. Cada chico vive esta instancia de manera distinta, por eso hay que prestar atención a sus emociones.
Incluir pequeños rituales previos también suma. Actividades como preparar la mochila, elegir útiles o acomodar el uniforme permite que participen y sientan mayor control sobre lo que está pasando. Estas acciones ayudan a que el regreso no se perciba como una imposición.
Si los chicos lloran frecuentemente o sienten un enojo muy intenso ante la idea de volver al colegio, lo mejor es observar la situación con calma. La contención y los límites generan seguridad en momentos de cambio.
Límites y horarios para el regreso a clases
Durante las vacaciones los horarios suelen relajarse. Muchos chicos se acuestan más tarde y pasan más tiempo frente a las pantallas. Por eso es que volver al ritmo escolar de un día para el otro puede provocar cansancio y dificultad para concentrarse.
Lo recomendable es adelantar gradualmente la hora de ir a dormir y de levantarse al menos una semana antes del inicio. El descanso adecuado impacta en el ánimo y en el rendimiento.
También es necesario ordenar el uso de celulares, tablets y televisión. Reducir el tiempo de exposición de forma progresiva evita problemas. Por ejemplo, se puede acordar un esquema para los días de semana y otro más flexible para el fin de semana.
Primera vez al jardín o a la escuela: qué tener en cuenta
El ingreso a una escuela por primera vez implica un desafío especial. La separación puede generar inseguridad tanto en los chicos como en sus familias y es muy normal que aparezcan lágrimas o dudas en los primeros días.
Las escuelas suelen proponer períodos de adaptación con horarios reducidos. Respetar ese esquema y transmitir tranquilidad ayuda a que el niño gane confianza. Los adultos deben mostrar seguridad, ya que los más pequeños perciben con facilidad la angustia de sus referentes.
Acompañar esta etapa con paciencia, diálogo y coherencia en las rutinas crea una base sólida para el resto del año y para el bienestar de los chicos.
