Adiós al estrés y la angustia: cómo preparar a los chicos para la vuelta a clases

Estas son las claves para acompañar el inicio del ciclo lectivo de tus hijos con un buen diálogo, orden y un gran apoyo afectivo en el hogar.

El fin de las vacaciones puede generar cierto entusiasmo en muchas personas, aunque también puede generar nervios en casa por la vuelta al colegio . El cambio de ritmo impacta tanto en hijos como en adultos, especialmente cuando se produce el cambio brusco de pasar de los días libres a las obligaciones escolares .

Una especialista en salud mental infantil sugiere organizar la transición con tiempo . Para esto recomienda ajustar costumbres, conversar sobre lo que se viene y organizar la rutina para que el comienzo del ciclo lectivo sea más llevadero .

El diálogo es fundamental en esta etapa. La forma en que los adultos comunican el regreso al aula influye en cómo los chicos atraviesan el proceso. Las frases negativas o burlonas pueden generar rechazo o temor .

Lo mejor es anticipar la vuelta a clases con una comunicación positiva y afectuosa . Explicar qué cambios habrá, recordar el lado positivo como reencontrarse con amigos y escuchar sus dudas fortalece la confianza. Cada chico vive esta instancia de manera distinta, por eso hay que prestar atención a sus emociones.

Incluir pequeños rituales previos también suma. Actividades como preparar la mochila, elegir útiles o acomodar el uniforme permite que participen y sientan mayor control sobre lo que está pasando. Estas acciones ayudan a que el regreso no se perciba como una imposición.

Si los chicos lloran frecuentemente o sienten un enojo muy intenso ante la idea de volver al colegio, lo mejor es observar la situación con calma. La contención y los límites generan seguridad en momentos de cambio.

Límites y horarios para el regreso a clases

Durante las vacaciones los horarios suelen relajarse. Muchos chicos se acuestan más tarde y pasan más tiempo frente a las pantallas. Por eso es que volver al ritmo escolar de un día para el otro puede provocar cansancio y dificultad para concentrarse.

Lo recomendable es adelantar gradualmente la hora de ir a dormir y de levantarse al menos una semana antes del inicio. El descanso adecuado impacta en el ánimo y en el rendimiento.

También es necesario ordenar el uso de celulares, tablets y televisión. Reducir el tiempo de exposición de forma progresiva evita problemas. Por ejemplo, se puede acordar un esquema para los días de semana y otro más flexible para el fin de semana.

Primera vez al jardín o a la escuela: qué tener en cuenta

El ingreso a una escuela por primera vez implica un desafío especial. La separación puede generar inseguridad tanto en los chicos como en sus familias y es muy normal que aparezcan lágrimas o dudas en los primeros días.

Las escuelas suelen proponer períodos de adaptación con horarios reducidos. Respetar ese esquema y transmitir tranquilidad ayuda a que el niño gane confianza. Los adultos deben mostrar seguridad, ya que los más pequeños perciben con facilidad la angustia de sus referentes.

Acompañar esta etapa con paciencia, diálogo y coherencia en las rutinas crea una base sólida para el resto del año y para el bienestar de los chicos.