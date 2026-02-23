Cuánto salen las mochilas para la vuelta a clases 2026: precios, opciones y comparativas

Se viene el inicio del ciclo lectivo y hay que tener en cuenta todas las posibilidades para que el presupuesto rinda más.

Con el inicio de las clases cada vez más cerca, miles de familias empiezan a organizar las compras para la vuelta al ciclo lectivo 2026. Entre útiles, uniformes y accesorios, la mochila escolar vuelve a ser uno de los elementos más importantes y también uno de los que más impacta en el presupuesto.

Los precios varían mucho según el tamaño, la resistencia y las funciones de cada modelo, pero actualmente se pueden encontrar mochilas desde alrededor de $29.900. Aunque la canasta escolar completa puede superar los $110.000, las mochilas se mantienen dentro de rangos que permiten elegir según las necesidades de cada estudiante.

Las mochilas escolares básicas, ideales para primaria o para quienes no necesitan llevar muchos materiales, arrancan aproximadamente entre $29.914 y $36.999. Estos modelos suelen ser sin ruedas, con diseños simples o estampados y capacidad estándar de entre 20 y 25 litros.

En cambio, las mochilas más grandes y reforzadas pueden superar los $54.999. Estos modelos suelen tener mayor capacidad, materiales resistentes o impermeables, múltiples bolsillos y compartimentos especiales, incluso para notebooks. Las mochilas con carrito, por su parte, suelen ubicarse en un rango intermedio de entre $41.451 y $45.000.

Al elegir una mochila escolar es importante considerar el tamaño adecuado según la edad y el uso. Para el uso diario se recomiendan mochilas de entre 43 y 50 centímetros de alto , con capacidad de entre 20 y 25 litros , suficientes para transportar cuadernos y útiles sin un marcado exceso de peso.

Mochilas Imagen: Freepik

También es fundamental que la mochila tenga correas acolchadas y ajustables, espalda reforzada y buena distribución de bolsillos. Estos detalles ayudan a mejorar la comodidad y a evitar problemas de postura cuando los chicos cargan muchos materiales durante la jornada escolar.

Los beneficios de las mochilas con rueditas

Las mochilas con rueditas son una alternativa cada vez más elegida, porque reducen el peso que los chicos tienen que cargar en la espalda. Esto puede ser especialmente útil cuando deben transportar muchos libros o carpetas durante la semana.

Además, suelen tener mayor capacidad y bases reforzadas, que mejoran su durabilidad. La manija telescópica permite transportarlas con facilidad y evita esfuerzos innecesarios, lo que las convierte en una opción práctica para el uso escolar diario.