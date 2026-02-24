Inicio de clases CABA 2026: con novedades en la currícula y cambios, empieza el ciclo lectivo del nivel inicial y la primaria

Los alumnos del nivel inicial y primario regresan a las aulas porteñas este miércoles y los de la secundaria el lunes 2 de marzo. Qué se espera para el nuevo ciclo lectivo marcado por las nuevas propuestas curriculares, enfoques pedagógicos y la tensión con los gremios docentes por los reclamos salariales.

El Gobierno porteño profundiza la transformación iniciada en 2024 con modificaciones en inicial, primaria y secundaria, nuevas reglas de asistencia, más foco en Lengua y Matemática y un sistema digital obligatorio para docentes.

El ciclo lectivo 2026 comienza formalmente este miércoles 25 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires , con una serie de novedades y cambios impulsados por el Ministerio de Educación porteño para las clases. Las modificaciones impactan en nivel inicial (jardín de infantes) , la primaria y la secundaria , al mismo tiempo que se combinan con lineamientos educativos nacionales que reordenan contenidos y enfoques. En paralelo, gremios docentes porteños anunciaron protestas al inicio del calendario escolar por reclamos salariales y cuestionamientos a las reformas. En tanto, la canasta básica de útiles tuvo un salto de hasta 24% , lo que muestra el impacto económico.

El año escolar comienza este miércoles para el nivel inicial y primaria, y el 2 de marzo en secundaria , con un esquema que profundiza la transformación iniciada en 2024. Bajo el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, las autoridades de la Ciudad buscan transformar la educación, enfocándose en la mejora de aprendizajes fundamentales en Lengua y Matemática, el bienestar socioemocional y la innovación pedagógica. Además se pone el foco en bajar las tasas de abandono y rezago escolar, implementando cambios en la secundaria, como la limitación de celulares y la articulación entre niveles.

Se estima que más de 300.000 alumnos volverán a las aulas en el ciclo lectivo 2026 . Según datos de la cartera educativa de la Ciudad, en el nivel inicial unos 84.336 chicos retomarán las actividades en instituciones de gestión estatal y privada, mientras que en el nivel primario 251.338 de niños comenzarán su ciclo. Estarán acompañados por 45.000 docentes en 1.700 escuelas.

El nuevo ciclo lectivo llega con novedades en el diseño curricular para el jardín maternal y sala de 3 , una actualización pedagógica "que responde a los cambios sociales, culturales y tecnológicos contemporáneos", aseguraron desde el Ministerio de Educación de la Ciudad. La propuesta impulsa una mirada integral del desarrollo infantil , poniendo especial énfasis en el lenguaje, el juego y la interacción como ejes centrales de la enseñanza en el nivel inicial. Asimismo, incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para sala de 3 , con el objetivo de fortalecer los aprendizajes desde edades tempranas.

El nuevo enfoque también ofrece orientaciones pedagógicas más claras para acompañar la planificación docente, facilitando el trabajo en el aula y promoviendo una enseñanza más organizada y coherente. A su vez, suma una perspectiva socioemocional , reconociendo la importancia de su desarrollo en los primeros años de vida, y propone fortalecer la enseñanza compartida con las familias , promoviendo un trabajo articulado entre la escuela y el hogar. En el marco de la implementación, se distribuyeron más de 2.000 diseños curriculares para salas de 45 días a 2 años en más de 660 jardines, y 3.336 diseños curriculares para sala de 3 en más de 800 jardines, garantizando que las instituciones cuenten con los materiales necesarios para llevar adelante la propuesta.

Para el nivel primario, uno de los cambios centrales es la eliminación de la denominada “unidad pedagógica” entre 1° y 2° grado, lo que implica volver a evaluaciones diferenciadas por año. La medida busca reforzar el seguimiento individual del aprendizaje, especialmente en lectura y escritura. El nuevo enfoque curricular también incorpora contenidos vinculados a habilidades socioemocionales y alfabetización financiera desde edades tempranas.

Además, continuará la implementación de herramientas de evaluación de fluidez lectora mediante plataformas digitales y se mantendrán las restricciones al uso de celulares dentro del aula, política que la Ciudad comenzó a aplicar en 2024 para mejorar la atención y la interacción entre estudiantes. En agosto de 2024, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la regulación del uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad. El protocolo establecido por la administración porteña dispuso que en el nivel secundario los teléfonos y tablets deben permanecer guardados durante las horas de clase y podrán ser utilizados únicamente cuando sea aprobado por los docentes para realizar actividades pedagógicas.

Programa Buenos Aires Aprende y la nueva escuela modelo en el sur de la Ciudad

En el barrio Barracas se encuentra la nueva escuela Escuela Estación Buenos Aires, un establecimiento modelo del Programa Buenos Aires Aprende que recibirá a unos 400 alumnos de nivel primario y de los tres primeros años de secundaria. La apertura marca un hito para el barrio. El complejo educativo cuenta con un edificio de 3.000 metros cuadrados con 17 aulas flexibles, SUM, comedor, laboratorios y terrazas verdes, con un enfoque bilingüe y tecnológico. Desde primer grado, los estudiantes trabajarán con robótica, pensamiento computacional y proyectos STEAM, integrando ciencia, tecnología, matemática y arte.

La primaria incorporará aulas modulables que permiten el trabajo colaborativo, mientras que la secundaria seguirá los lineamientos del programa Secundaria Aprende, con intensificación en inglés, talleres y laboratorios digitales. Además, toda la institución funcionará como Google Reference School, con dispositivos Chromebook, conectividad y formación docente en herramientas de inteligencia artificial. El proyecto refuerza un modelo educativo orientado a la innovación, la inclusión y las competencias del futuro. "Este nuevo diseño curricular no solo hace especial foco en lengua y matemática, sino que también incorpora aprendizajes clave como bienestar socioemocional, educación digital, educación financiera e inteligencia artificial; y el desarrollo de capacidades clave como la autonomía para aprender, el pensamiento reflexivo y crítico, la comunicación y la resolución de problemas", explicó Mercedes Miguel en declaraciones periodísticas sobre el nuevo plan.

"El objetivo principal es que todos los chicos aprendan mucho más", sostuvo, "por eso estamos poniendo todo nuestro foco y propósito en la educación", enfatizó. “No tenemos miedo para nada. Me parece que lo que más necesitamos es probar cosas que no se probaron antes. Así que es totalmente disruptivo”, planteó la titular de la cartera de Educación porteña.

Los cambios en la currícula y los enfoques pedagógicos generaron todo discusiones y rechazo de los maestros, quienes plantearon los problemas y el impacto en el largo plazo que esto puede traer, al mismo tiempo que invitaron al debate sobre las políticas públicas de educación. Sabrina Flax, docente de primaria y de secundaria y antropóloga, cuestionó los cambios en el diseño curricular impulsados por la Ciudad. Ante la consulta de Ámbito, advirtió que no sólo se modificaron contenidos, ya que "antes estaban en un grado y ahora están en otro”, sino que se superponen áreas como Sociales, lo que definió como "un cambio de enfoque en la enseñanza”.

En ese sentido, marcó que el área de Prácticas del Lenguaje pasó a denominarse Lengua, lo que “a primera vista parece una cuestión nominal”, pero que en realidad implica dejar atrás “un método psicogenético, constructivista, con prácticas situadas y en contexto” para avanzar hacia “un enfoque fonológico exclusivamente, donde lo primordial es decodificar”. Pese al planteo del Gobierno porteño de la necesidad de mejorar la comprensión lectora, argumentó Flax, "al mismo tiempo cerró el Plan de Lectura que fortalecía bibliotecas escolares, colecciones en papel y una biblioteca digital", sumado al despido del "20% de docentes de la planta del programa Maestro más Maestro, diseñado específicamente para acompañar los procesos de alfabetización".

También criticó los cambios en el nivel inicial, donde se incorporan contenidos “más vinculados a lo escolar, mucho más parecido a primaria”, reduciendo espacios de juego y otros proyectos institucionales “donde se aprende de otros modos”, con la expectativa de que los chicos finalicen sala de 5 con el proceso de alfabetización cumplido. Para Flax, el problema central es que estas transformaciones “no están acompañadas de inversión ni de políticas educativas que contemplen las realidades que se viven en las escuelas del distrito más rico del país”, lo que a su entender, genera una contradicción entre los objetivos oficiales y las decisiones adoptadas. "Seguramente a las familias no les interese la discusión del método, y es más que entendible, pero a la larga se achata el bagaje cultural y la posbilidad de un pensamiento crítico y reflexivo", sentenció.

Canasta escolar 2026: cuánto cuesta completar la lista de materiales para el inicio de clases

La compra de útiles escolares y otros materiales para el ciclo lectivo 2026 se presenta como una de las principales preocupaciones para las familias argentinas. El aumento de los precios en comparación con el año pasado es notable, con subas que rondan el 24% en los útiles escolares y un 15% en los productos de secundaria, de acuerdo con un relevamiento de "Focus Market". A nivel general, completar la lista de útiles escolares y otros materiales educativos para un alumno de primaria costará entre $120.000 y $243.000, dependiendo de la calidad y tipo de productos seleccionados.

Las familias que optan por productos de bajo costo se enfrentan a una canasta escolar que, aunque es más accesible, registró aumentos importantes. Para los alumnos de primaria, un set básico de útiles escolares tiene un precio aproximado de $42.637, lo que representa un aumento del 24% en comparación con 2025. Según el informe, en cuanto a los uniformes, los guardapolvos subieron un 13%, alcanzando los $37.849. Las mochilas simples, sin características adicionales, comienzan en $20.999, mientras que las cartucheras más sencillas se consiguen desde $3.000. Estas opciones básicas son las que muchos eligen para ajustarse a un presupuesto limitado. Sin embargo, los incrementos en los precios de los productos no se detienen ahí, ya que los artículos tecnológicos como auriculares o calculadoras científicas también presentan subas.

mochila escuela clases utiles Los útiles escolares, con subas en los precios de hasta 24% respecto a 2025. Freepik.es

Protestas, reclamos docentes y medidas de fuerza

El inicio del ciclo lectivo estará atravesado por acciones anunciadas por sindicatos docentes porteños. Entre ellos, Ademys convocó a protestas y jornadas de visibilización para reclamar recomposición salarial y cuestionar de la reforma educativa.

La secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera, confirmó que el gremio realizará este miércoles una jornada de protesta para visibilizar los reclamos docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, la medida fue definida en la primera asamblea del año y consistirá en una concentración con “semaforazo” desde las 18 en la intersección de las avenidas Acoyte y Rivadavia, con el objetivo de denunciar que “las clases no están arrancando normalmente” por la situación salarial y laboral de los maestros.

En diálogo con Ámbito, Mosquera señaló que el principal reclamo es el salarial y advirtió que los ingresos docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza. “Una docente que recién se inicia cobra menos de $900.000, mientras que la canasta familiar supera ampliamente ese monto”, sostuvo, y remarcó que muchos trabajadores deben tomar varios cargos o realizar otras actividades para llegar a fin de mes. Además, denunció problemas en las condiciones de trabajo, trabas en el sistema de licencias y despidos vinculados a cierres de grados y recortes en programas socioeducativos.

La dirigente también cuestionó las reformas educativas impulsadas en el nivel secundario, al considerar que generan cambios curriculares sin consenso y pérdida de puestos laborales. Estas modificaciones, argumentó, impactan en distintos niveles del sistema e implican “una mayor mercantilización de los contenidos”, como parte de un proceso de ajuste que afecta a la educación pública. En ese marco, apuntó contra la gestión porteña encabezada por Jorge Macri por no convocar a instancias de diálogo con la docencia.

Como parte del plan de acción, Ademys también anunció un paro y movilización el viernes 26, cuando se trate la reforma laboral en el Senado, más la adhesión al paro nacional docente convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el lunes 2 de marzo. “El paquete de reclamos es estructural, pero jerarquizamos en primer lugar el salario y la defensa de la educación pública”, concluyó Mosquera.

Reforma y nuevas reglas en la escuela secundaria

La transformación más profunda se verá en la secundaria, donde se ampliará el modelo de enseñanza por capacidades y trayectorias personalizadas. En 2026 se sumarán 90 nuevas escuelas a las 33 que ya venían aplicando (en "pruebas piloto" durante el año pasado) el esquema de reforma, alcanzando a miles de estudiantes.

Entre los cambios más relevantes aparece el endurecimiento del régimen de asistencias y faltas: el máximo anual de faltas se reduce de 25 a 20, con un límite de cinco inasistencias por bimestre. También se eliminarán excepciones discrecionales que permitían compensar ausencias.

El modelo pedagógico promueve además la acreditación de materias sin necesidad de repetir todo el año, con mayor integración entre asignaturas a través de talleres interdisciplinarios y proyectos. Desde la cartera educativa porteña, que conduce la minsitra Mercedes Miguel, sostuvieron que el objetivo es “modernizar el formato tradicional de la secundaria y fortalecer el seguimiento de las trayectorias escolares”.

La actualización normativa se complementa con una política de prevención:

Desde la segunda falta injustificada se activan instancias de comunicación con las familias.

Se implementó el Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar .

Se envían mensajes personalizados para informar sobre inasistencias y apoyos disponibles.

Se incorporaron tableros de presentismo, inteligencia artificial y seguimiento nominal en la plataforma Aprende BA.

Aula de clases

Los puntos claves de Plan Estratégico Buenos Aires Aprende

El plan busca asegurar que la educación en la Ciudad sea de alta calidad, equitativa y adaptada a las necesidades del siglo XXI, involucrando a toda la comunidad educativa. En resumen, los ejes del programa que se aplicará en las escuelas secundarias son:

Prioridades: Foco en Lengua, Matemática y el bienestar socioemocional de estudiantes de todos los niveles.

Foco en Lengua, Matemática y el bienestar socioemocional de estudiantes de todos los niveles. Reforma secundaria: implementación desde 2025 en escuelas piloto, incluyendo la reconfiguración de materias en campos de saberes, mayor presencialidad en la enseñanza y nuevas formas de evaluar.

implementación desde 2025 en escuelas piloto, incluyendo la reconfiguración de materias en campos de saberes, mayor presencialidad en la enseñanza y nuevas formas de evaluar. Bienestar: promueve el uso de aulas sin celulares para mejorar la atención y el aprendizaje, además de fortalecer el acompañamiento socioemocional.

promueve el uso de aulas sin celulares para mejorar la atención y el aprendizaje, además de fortalecer el acompañamiento socioemocional. Articulación y trayectoria: Busca garantizar la continuidad pedagógica entre el nivel inicial, primario y secundario, trabajando en las trayectorias individuales.

Busca garantizar la continuidad pedagógica entre el nivel inicial, primario y secundario, trabajando en las trayectorias individuales. Innovación: Impulso de laboratorios, tecnología y nuevas estrategias de enseñanza para preparar a los estudiantes ante los desafíos actuales.

Impulso de laboratorios, tecnología y nuevas estrategias de enseñanza para preparar a los estudiantes ante los desafíos actuales. Formación docente: Se enfoca en la capacitación continua y el acompañamiento a los docentes para implementar estas nuevas metodologías.

Cambios en la currícula: qué materias se eliminaron

Las modificaciones en la Ciudad se complementan con decisiones educativas de Nación impulsadas por el Ministerio de Capital Humano, que revisó contenidos obligatorios y materiales pedagógicos. Desde el Gobierno informaron la eliminación de dos materias en todas las escuelas, medida oficializada a través del Decreto 436/2025, que derogó diversos artículos claves

Tras el decreto, se eliminó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214, lo que significa que no se dictarán más estas materias en las escuelas:

Educación vial : se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. De esta manera, se elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en todos los colegios del país.

: se derogaron los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. De esta manera, se elimina la obligatoriedad de dictar cursos, formaciones y contenidos específicos sobre educación vial en todos los colegios del país. Prevención y erradicación de la violencia de género: al eliminarse el artículo 3° de la Ley 277.234, deja de ser obligatoria la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los niveles.

De esta manera, las provincias ya no estarán obligadas a impartir estas clases aunque estos cambios no implican que los contenidos desaparezcan completamente. La responsabilidad queda transferida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrá decidir si la implementa por decisión propia o no.

escuela educacion clases (1).jpg Los cambios en las currículas que se vienen para 2026. Red Libertad

Modernización del presentismo docente

A partir del comienzo de clases de este año será obligatorio que todos los docentes de la Ciudad usen un sistema digital más ágil y transparente para registrar su presentismo, según lo establece la creación del Registro Digital de Asistencia. El trámite cerró el 20 de febrero pasado, con 38.457 docentes enrolados sobre un total de 41.531, según datos oficiales.

De este modo, el sistema busca: