Cuánto sale el set de higiene para el jardín en 2026: precios de toallas, tazas y manteles

Comienza otro ciclo lectivo y te informamos el costo de lo que necesitan los chicos para el inicio de clases.

Se viene la vuelta a clases y te contamos qué necesitas para el jardín. Imagen: Expresión Norte

Con la llegada de un nuevo ciclo lectivo, las familias argentinas ya comienzan a organizar la logística de la vuelta a clases. Más allá de la mochila y los cuadernos, el ingreso al nivel inicial requiere una planificación especial, que incluye diversos artículos de cuidado personal fundamentales para la rutina diaria de los más chicos.

Preparar el equipo escolar implica no solo pensar en los útiles, sino también en elementos de higiene y comedor que el jardín solicita de forma obligatoria. Entre estos, el set de higiene se destaca como una herramienta esencial para fomentar hábitos saludables, como el lavado de manos y el cepillado de dientes, durante la jornada escolar.

Kit para el jardín Todo lo que necesitas para la vuelta a clases de los chicos. Imagen: Municipalidad de Avellaneda Qué incluye el set de higiene para el jardín El contenido típico de estos kits está diseñado para cubrir las necesidades básicas tras la merienda o el uso del baño. Generalmente, incluyen una toalla de mano pequeña, un jabón (líquido o en barra con su jabonera), cepillo de dientes con su respectiva pasta dental y un peine.

También se suele incorporar una taza plástica resistente y un mantelito con servilleta de tela para el momento de la alimentación. Es fundamental que cada pieza, desde la toalla hasta la bolsa plástica tipo "ziploc" para elementos húmedos, esté correctamente identificada con el nombre del niño.

Algunos jardines pueden solicitar adicionalmente una muda de ropa completa en una bolsa transparente y toallitas húmedas, para facilitar la limpieza rápida ante cualquier imprevisto durante el juego o las actividades plásticas.

Vuelta a clases 2026: precio de los sets de higiene para el jardín Según los relevamientos de precios en las plataformas habituales, para febrero de 2026, los sets de higiene tienen un rango que oscila entre los $17.999 y los $34.000 pesos argentinos. El costo varía principalmente según la cantidad de piezas incluidas, la calidad de los materiales y si el diseño permite la personalización con el nombre o personajes favoritos del alumno. Los conjuntos más buscados, que suelen traer toalla, taza plástica y mantel, se ubican mayoritariamente en el segmento de los $18.000 a $22.000. Por otro lado, las opciones que alcanzan los $34.000 suelen corresponder a kits más completos de cuatro piezas con bolsita de guardado o a packs mayoristas destinados a quienes buscan ahorrar comprando por cantidad.

