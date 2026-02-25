Huella digital obligatoria: CABA activó el nuevo sistema de presentismo docente en todas las escuelas públicas + Seguir en









El método registra el ingreso y el egreso de los maestros. Deja atrás el tradicional esquema de papel.

Implementan el registro de huellas digitales en docentes. NA

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el sistema de presentismo digital docente en la totalidad de las escuelas públicas, una herramienta que exige a los maestros registrar su ingreso y egreso mediante huella digital. Según explicaron desde el Ejecutivo porteño, la medida apunta a consolidar “un sistema ágil, transparente y unificado”.

La implementación fue oficializada en diciembre de 2025 para que rija de manera obligatoria durante el ciclo lectivo 2026. A partir de ahora, el control de asistencia dejó atrás el esquema tradicional en papel y pasó a un formato digital estandarizado.

El registro biométrico en CABA Para poder utilizar el nuevo sistema, los docentes realizaron un proceso de enrolamiento biométrico antes del 22 de diciembre de 2025. Según confirmaron, el registro fue requisito indispensable para que los trabajadores puedan fichar con la nueva modalidad.

Vuelta a clases Imagen: Agencia de Noticias San Luis. “La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel", sostuvo la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

Cuáles son los beneficios del sistema El Ejecutivo detalló una serie de objetivos asociados a la medida:

Modernización administrativa : reemplazo progresivo de los libros en papel por un registro digital homologado.

Trazabilidad y transparencia : carga de datos en tiempo real que facilita auditorías y controles de asistencia.

Eficiencia en liquidaciones : integración automática con el sistema de haberes para aplicar altas y bajas con mayor precisión.

Homologación técnica : utilización exclusiva de dispositivos certificados por la Subsecretaría correspondiente.

Protocolo ante contingencias : procedimiento formal para informar fallas técnicas o posibles daños intencionales.

Acompañamiento en el enrolamiento: postas y turnos autogestionados para completar el registro dentro del plazo establecido. Qué ocurre si el sistema falla En caso de inconvenientes técnicos, la resolución estableció un protocolo específico. Las autoridades de cada escuela deberán notificar la situación a la Dirección General de Planificación y Control Operativo, que evaluará la contingencia y dispondrá los pasos a seguir. Además, la normativa contempla la posibilidad de abrir investigaciones si se detectan daños intencionales en los dispositivos. Impacto en el salario docente El nuevo esquema no solo modifica la forma de registrar la asistencia, sino que también influye en la liquidación de haberes. El sistema incorporará pautas vinculadas al adicional salarial docente y al adicional por asistencia, lo que permitirá ajustar con mayor exactitud los pagos en función del presentismo real. Con esta medida, la Ciudad avanzó en la digitalización integral de la gestión escolar, un cambio que marca un antes y un después en la administración cotidiana de los establecimientos educativos públicos.