Cuánto salen los inflables para la pileta en 2026: alternativas, precios y características

Para este verano, toda la diversión y comodidad está con los inflables en la pileta. Tanto para chicos como para grandes.

Todo lo que necesitás saber para divertir a los chicos este verano. Imagen: Freepik

Con el verano en pleno auge y las altas temperaturas marcando la agenda, los inflables para la pileta se consolidan como una de las mejores alternativas para que los chicos se entretengan y también para que los adultos disfruten del agua sin salir de casa. Fáciles de usar, prácticos y cada vez más variados, estos productos se volvieron un clásico de la temporada.

En 2026, la oferta de inflables combina diversión, descanso y opciones de juego que transforman cualquier pileta en un pequeño parque acuático. Desde modelos simples hasta propuestas más completas, hay alternativas para todos los gustos y presupuestos.

Inflables de pileta Para una mejor comodidad en la pileta, nada como un buen inflable. Imagen: Freepik Cuáles son los inflables más populares para la pileta en 2026 Entre los inflables más buscados del verano se destacan los diseños temáticos, como unicornios, frutas y figuras coloridas que aportan un toque lúdico y decorativo a la pileta. Estos modelos son elegidos tanto por chicos como por adultos y siguen siendo tendencia por su impacto visual y facilidad de uso.

También creció fuerte la demanda de inflables pensados para la experiencia dentro del agua, como los toboganes inflables con aspersores, las mini piscinas para broncearse y los sillones flotantes de gran tamaño. A eso se suman las piletas inflables con techo para los más chicos y las opciones con hidromasaje, que ofrecen una sensación de relax similar a un jacuzzi, sin instalaciones permanentes.

Precios y opciones de los inflables para la pileta en 2026 Las opciones más económicas son los flotadores simples y salvavidas infantiles, fabricados en PVC o espuma, que arrancan desde aproximadamente $7.850 por packs básicos. Son ideales para un uso recreativo sencillo y para los más chicos.

En un rango intermedio aparecen las colchonetas inflables clásicas, de alrededor de 183 x 69 cm, y los modelos con respaldo, almohada o apoyavasos, cuyos precios van desde los $20.000 hasta los $30.000, según tamaño y prestaciones. Los inflables más grandes y completos, como sillones flotantes, redes de juegos acuáticos o centros recreativos con toboganes integrados, superan los $40.000 y, en el caso de los parques acuáticos inflables gigantes, pueden pasar ampliamente los $100.000, convirtiéndose en la opción premium del verano 2026.

