Con el verano en pleno auge y las altas temperaturas marcando la agenda, los inflables para la pileta se consolidan como una de las mejores alternativas para que los chicos se entretengan y también para que los adultos disfruten del agua sin salir de casa. Fáciles de usar, prácticos y cada vez más variados, estos productos se volvieron un clásico de la temporada.
Cuánto salen los inflables para la pileta en 2026: alternativas, precios y características
Para este verano, toda la diversión y comodidad está con los inflables en la pileta. Tanto para chicos como para grandes.
En 2026, la oferta de inflables combina diversión, descanso y opciones de juego que transforman cualquier pileta en un pequeño parque acuático. Desde modelos simples hasta propuestas más completas, hay alternativas para todos los gustos y presupuestos.
Cuáles son los inflables más populares para la pileta en 2026
Entre los inflables más buscados del verano se destacan los diseños temáticos, como unicornios, frutas y figuras coloridas que aportan un toque lúdico y decorativo a la pileta. Estos modelos son elegidos tanto por chicos como por adultos y siguen siendo tendencia por su impacto visual y facilidad de uso.
También creció fuerte la demanda de inflables pensados para la experiencia dentro del agua, como los toboganes inflables con aspersores, las mini piscinas para broncearse y los sillones flotantes de gran tamaño. A eso se suman las piletas inflables con techo para los más chicos y las opciones con hidromasaje, que ofrecen una sensación de relax similar a un jacuzzi, sin instalaciones permanentes.
Precios y opciones de los inflables para la pileta en 2026
Las opciones más económicas son los flotadores simples y salvavidas infantiles, fabricados en PVC o espuma, que arrancan desde aproximadamente $7.850 por packs básicos. Son ideales para un uso recreativo sencillo y para los más chicos.
En un rango intermedio aparecen las colchonetas inflables clásicas, de alrededor de 183 x 69 cm, y los modelos con respaldo, almohada o apoyavasos, cuyos precios van desde los $20.000 hasta los $30.000, según tamaño y prestaciones.
Los inflables más grandes y completos, como sillones flotantes, redes de juegos acuáticos o centros recreativos con toboganes integrados, superan los $40.000 y, en el caso de los parques acuáticos inflables gigantes, pueden pasar ampliamente los $100.000, convirtiéndose en la opción premium del verano 2026.
