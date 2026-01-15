Controladores aéreos: vence el plazo de conciliación y podrían volver los paros en plena temporada alta + Seguir en









La conciliación obligatoria de ATEPSA finaliza este viernes y el sindicato podría retomar medidas de fuerza que afecten vuelos de pasajeros y carga.

Vence la conciliación obligatoria y crece la incertidumbre en los aeropuertos. NA

Este viernes 16 de enero finaliza la conciliación obligatoria que el Gobierno dictó el 23 de diciembre para frenar las medidas de fuerza del gremio de controladores aéreos, una decisión que permitió sostener la actividad aérea durante las Fiestas y el arranque de la temporada de verano.

Aunque hasta el momento no hubo anuncios formales, el sindicato ATEPSA podría reactivar las medidas de fuerza una vez que finalice la conciliación obligatoria. En paralelo, fuentes del sector indican que EANA podría solicitar una prórroga de cinco días hábiles.

Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos ATEPSA podría retomar las medidas de fuerza tras el fin de la tregua. Mariano Fuchila El reclamo principal del sindicato sigue siendo salarial, pero también existen investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas y la situación de dos funcionarias bajo la lupa de la Justicia. Esto complica las negociaciones y mantiene latente el riesgo de paros.

Cuál es el trabajo de los controladores aéreos y en qué afecta el paro Los controladores aéreos gestionan el tránsito de aviones desde Torres de Control y Centros de Control de Área (ACC), supervisando despegues, aterrizajes y vuelos para garantizar la seguridad operacional. La interrupción de sus tareas puede paralizar completamente la actividad aeronáutica.

Atepsa Paro controladores aviones.jpg Los despidos “afectan la seguridad operacional”, según Atepsa. PCJ EANA, la empresa estatal que presta estos servicios, negocia con ATEPSA en el marco de la Oficina Nacional de Empleo Público, que define los marcos salariales según la política fiscal y de reforma del Estado. Los acuerdos de fondo se aplican luego a todo el sector público y empresas estatales relacionadas.

Historial de paros y conciliaciones previas El conflicto lleva años. En 2025, ATEPSA realizó paros en distintas etapas del año, afectando vuelos de pasajeros y de carga. En julio, antes de las vacaciones de invierno, y en agosto, con jornadas de tres días, el sindicato implementó medidas que obligaron a dictar conciliaciones para garantizar la operación aérea. Vuelos Cancelados Aerolíneas Argentinas Paro Aeronáuticos Controladores Aéreos El sindicato denuncia falta de diálogo y persecución laboral. Mariano Fuchila Tras los paros, se alcanzó un acuerdo de recomposición salarial del 15% en cuatro tramos para 2025. Aun así, en noviembre y diciembre se retomaron paros, incluidos nueve días de afectación a vuelos de carga y cinco días de restricciones a despegues durante las Fiestas, con dos jornadas efectivas de huelga. En paralelo, la Justicia investiga a la conducción de ATEPSA y a la expresidenta de EANA, Gabriela Logatto, por un supuesto acuerdo paritario de 2023 que no aparece en registros oficiales. La causa también alcanza a Paola Barritta, secretaria general del gremio.

