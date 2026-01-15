Pool day: pasar el día en la pileta de un hotel sin alojarse, una tendencia que gana terreno en Buenos Aires + Seguir en









Con las altas temperaturas, pasar el día en la pileta de un hotel es una alternativa elegida para combatir el calor.

Algunos hoteles ofrecen sus piletas para pasar el día.

Con las altas temperaturas del verano y la búsqueda de planes urbanos para escapar del calor, cada vez más personas eligen una alternativa que combina relax, gastronomía y servicios premium sin necesidad de viajar ni reservar una noche de hotel. Se trata del llamado pool day, una modalidad que permite acceder por un día a la pileta y a otros amenities de hoteles de alta gama, pagando una tarifa diaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien es una tendencia consolidada en destinos turísticos del exterior, en Buenos Aires todavía son pocos los hoteles que ofrecen este tipo de experiencias sin alojamiento. La mayoría lo hace de manera limitada, asociando el uso de la pileta a propuestas de spa, lo que transforma la jornada en una experiencia integral más que en un simple chapuzón.

Hilton Buenos Aires: pool day premium con almuerzo y vistas al río Entre las opciones más exclusivas se destaca el Hilton Buenos Aires, que ofrece un pool day para dos personas a un valor de $250.000. La propuesta permite disfrutar de la pileta externa del hotel, disponible de 11 a 19 horas, e incluye el uso de lockers y vestuarios y un almuerzo para dos en el Pool Bar, con vistas abiertas y un menú que contempla una bebida sin alcohol y una opción de ensalada o sándwich por persona. Se trata de una propuesta pensada para quienes buscan una experiencia de verano distinta, sin salir de la ciudad y con estándares cinco estrellas.

Marriott: la pileta como parte de una experiencia de spa En el caso del Buenos Aires Marriott, el acceso a la pileta in-out se da en el marco de sus programas de spa day. La opción más accesible es el Día de Spa, con un valor de $116.000, que incluye el uso de la pileta climatizada, sauna seco, gimnasio y un plato de frutas, con disponibilidad de 7 a 20 horas.

Para quienes buscan un plan más completo, el hotel ofrece alternativas como el Spa Relax, que suma desayuno y masajes y asciende a $216.000, además de experiencias con tratamientos faciales y promociones especiales para grupos de amigos. En este caso, el pool day se integra a una propuesta de bienestar más amplia, orientada al descanso y la desconexión.

Sheraton Greenville: pileta de 100 metros que sorprende El Sheraton Greenville ubicado en Hudson se diferencia por contar con una de las piletas más grandes de Sudamérica: un espejo de agua de 100 metros que se convirtió en uno de los grandes atractivos del hotel. Durante el verano, el hotel amplía su oferta con experiencias de Day Spa que incluyen el acceso a la pileta y no requieren hospedaje. La propuesta ofrece hasta cuatro horas de uso del circuito de aguas, con pileta climatizada in-out, hidromasajes, sauna húmedo y seco, ducha escocesa y sala de relajación, más un masaje de 50 minutos, a un valor de $125.000 por persona. Para quienes buscan una experiencia más extensa, se puede optar por la jornada de hasta ocho horas que incluye, además del circuito y el masaje, acceso a la piscina infinita exterior, almuerzo saludable en la terraza, espacios de meditación, una copa de vino orgánico y patisserie, por $185.000 por persona. Otras opciones para aprovechar la pileta Los hoteles Wyndham suman alternativas a la propuesta de pileta por día. En su hotel de Campana, el “Día de Campo”, disponible los domingos, incluye almuerzo, uso de piscinas exteriores y spa, y actividades al aire libre desde $75.000 por persona, mientras que el “Spa Day” arranca en $65.000. En Wyndham Garden Luján, el day use diario incluye pileta cubierta, bicicletas y almuerzo, con valores desde $45.000. Por último, el Grand Brizo La Plata ofrece day use de lunes a jueves, con acceso a habitación, piscina cubierta, solárium y spa, con tarifas promocionales para dos personas que parten desde u$s86,39, según el tipo de habitación. En un contexto donde las escapadas cortas y las experiencias urbanas ganan protagonismo, el pool day se posiciona como una opción cada vez más buscada para disfrutar del verano sin salir de la ciudad, aunque todavía con oferta limitada y en algunos casos precios que reflejan el nivel premium del servicio.

Temas hotel

Calor

verano