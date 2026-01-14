Verano en Río Negro: la ocupación hotelera alcanza picos del 85%, con Dina Huapi como destino sorpresa

La Agencia de Turismo de Río Negro dio a conocer cifras de la primera mitad de las vacaciones. Localidades como Dina Huapi registran picos de concurrencia.

Río Negro atraviesa la primera mitad de la temporada de verano con índices de ocupación que oscilan entre el 70% y el 76%. La sorpresa la dio la localidad de Dina Huapi , con picos del 85%. Dónde queda y qué atractivos ofrece.

El director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín , destacó a la agencia Noticias Argentinas que los centros turísticos están "más activos que nunca" y desmintió la presencia de focos de incendio en la provincia.

Desde ATUR resaltaron la diversidad de propuestas que van desde las playas de Punta Perdices y Las Conchillas, con sus aguas turquesas, hasta los bosques y lagos de la cordillera.

En la costa, Playas Doradas (56% de ocupación) se presenta como una opción ideal para deportes de viento como el kitesurf, mientras que en el Valle, localidades como Río Colorado (75%) y General Roca (74,1%) complementan la oferta turística de la temporada.

El relevamiento de la primera quincena de 2026 muestra una fuerte demanda en la Región Andina y la estepa, aunque la costa atlántica también sostuvo buenos niveles de afluencia.

Bariloche: la ciudad insignia de la cordillera registró un 80% de ocupación, consolidándose como uno de los destinos de montaña más elegidos a nivel nacional.

Dina Huapi: registró el índice más alto de la provincia, alcanzando un 85%.

El Bolsón: mantuvo un 70,1% de ocupación, con turistas disfrutando de actividades como trekking, rafting y su reconocida gastronomía.

Viedma: en la región mar, la capital provincial reportó un 76,2%.

en la región mar, la capital provincial reportó un 76,2%. Las Grutas: el balneario de aguas cálidas promedió un 70% durante los primeros diez días del año.

Qué hacer en Dina Huapi, Río Negro

Ubicada al oeste de Río Negro, a 808 kilómetros de la capital provincial y a solo 15 kilómetros de Bariloche, Dina Huapi se beneficia de su cercanía con el imponente lago Nahuel Huapi y está flanqueada por los ríos Limay y Ñirihuau, ofreciendo un acceso fácil desde diferentes puntos de la región mediante las rutas nacionales 23 y 40.

Esta cautivadora localidad se distingue por su geografía única, microclima agradable durante todo el año y la hospitalidad de sus habitantes, lo que asegura una estadía reconfortante para los visitantes. Es una excelente opción dentro de la Patagonia para quienes buscan descansar y explorar paisajes variados en una misma región: playas paradisíacas, bosques naturales, cordilleras nevadas y el tranquilo lago compartido con Neuquén.

El Río Limay es ideal para la pesca y deportes acuáticos, mientras que la costa del lago Nahuel Huapi ofrece vistas panorámicas de los Cerros Catedral, Capilla, López y Tronador. La excursión al Cerro Leones, un antiguo volcán con cavernas habitadas durante milenios, permite explorar la estepa patagónica en cabalgatas únicas.

La gastronomía local es variada y atractiva, destacándose platos como la trucha y carnes ahumadas, así como cocina de autor y picadas artesanales acompañadas de cerveza regional. Además, el Mercado de la Estepa es un punto de encuentro para artesanos y productores locales, donde se pueden adquirir tejidos de lana, dulces y artesanías típicas.

La situación de los incendios forestales en la Patagonia

Ante consultas sobre la seguridad en la zona cordillerana, Piquín fue categórico en diálogo con esta agencia: "Río Negro no tiene focos de incendio". El funcionario explicó que los siniestros reportados recientemente correspondían a la vecina provincia de Chubut y que los mismos ya se encuentran "controlados, contenidos y en su fase final", por lo que no afectan la experiencia de los visitantes en El Bolsón ni en el resto de los destinos rionegrinos.

Mientras tanto, las lluvias comenzaron a registrarse este miércoles en la zona cordillerana de Chubut, en medio del intenso operativo para contener los incendios que ya arrasaron con más de 14 mil hectáreas. Si bien uno de los principales focos logró ser controlado, la situación sigue siendo delicada en sectores de Epuyén y del Parque Nacional Los Alerces.

El incendio en Puerto Patriada se encuentra contenido en un 85% y ya no representa riesgo inmediato para las localidades cercanas, según confirmó el gobernador Ignacio Torres en un comunicado. En esa zona, el trabajo sostenido de brigadistas y el despliegue aéreo permitió frenar el avance de las llamas tras más de una semana de combate.