Incendios en Chile: 15 muertos y 50.000 evacuados por el avance del fuego en el sur del país

El gobierno chileno decretó el Estado de Catástrofe tras confirmar 15 muertes y más de 20 mil evacuados por incendios activos en el sur del país.

Las llamas avanzan sobre zonas pobladas del sur de Chile, con focos activos en Ñuble y Biobío.

El gobierno de Chile confirmó este domingo que los incendios forestales que afectan al sur del país dejaron al menos 15 personas fallecidas y obligaron a evacuar a unas 50.000 , principalmente en las regiones de Biobío y Ñuble , donde el avance del fuego y las condiciones climáticas extremas configuran un escenario crítico.

La información fue ratificada por las autoridades nacionales en el marco de la emergencia declarada por el presidente Gabriel Boric, mientras brigadistas, bomberos y Fuerzas Armadas intentan contener el avance de las llamas en zonas pobladas ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana , específicamente estos en la región del Biobío”, informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al actualizar el balance oficial de víctimas fatales.

Pese al despliegue masivo de recursos tras el decreto de Estado de Catástrofe, las autoridades reconocen que el clima se convirtió en el principal obstáculo. Las altas temperaturas, sumadas a ráfagas de viento intensas, mantienen al menos 14 focos activos que avanzan sin control en distintos puntos del sur del país.

Brigadistas y bomberos trabajan contrarreloj mientras el fuego permanece fuera de control por el viento y las altas temperaturas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, describió el escenario tras la reunión del comité de crisis y fue categórico: “Estamos enfrentando un cuadro complejo”. Las llamas continúan amenazando viviendas, hospitales y rutas estratégicas, mientras los equipos de emergencia priorizan la protección de la vida humana y las tareas de rescate.

En algunos sectores, el fuego llegó a cercar a brigadistas que combatían los incendios en zonas de difícil acceso, lo que obligó al Gobierno a reforzar el apoyo con personal militar y logística aérea para evitar una tragedia mayor.

incendios chile Autoridades confirmaron 15 muertos y un aumento sostenido de evacuaciones en las últimas horas. X: @golden_j555

Evacuaciones masivas y colapso de servicios

Al impacto de las muertes se suma el drama de miles de familias que debieron abandonar sus hogares. En las últimas 24 horas, unas 50.000 personas fueron evacuadas de manera preventiva ante el avance del fuego, que provocó el cierre de rutas, cortes de energía y el desalojo de centros asistenciales.

Uno de los casos más delicados fue el del hospital de Lirquén, que tuvo que ser evacuado ante la cercanía de las llamas. En paralelo, las autoridades locales reforzaron los operativos de seguridad para prevenir saqueos y garantizar asistencia básica a los damnificados, muchos de los cuales perdieron todas sus pertenencias.g

El gobierno de Chile decretó "Estado de Catástrofe": que significa

La declaración del Estado de Catástrofe habilita al Ejecutivo chileno a adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la emergencia. Entre ellas, la designación de jefes de Defensa para coordinar el orden público y la logística, la restricción de ciertas libertades (como el toque de queda ya anunciado en Biobío) y el control directo de recursos estratégicos.

Con el fuego aún activo y condiciones climáticas adversas, las autoridades advierten que las próximas horas serán decisivas para evitar que la tragedia siga cobrando víctimas y profundizando una de las peores emergencias forestales de los últimos años en Chile.