Wall Street cae tras conocerse el candidato de Donald Trump para la Fed y el mal dato de inflación mayorista

Kevin Warsh fue el elegido por Trump para reemplazar a Powell. Este último aún no dio precisiones sobre qué hará luego de que su mandato termine en mayo próximo. Mientras tanto, los precios en la economía norteamericana sorprendieron al mercado.

Las acciones en Europa operan al alza, a diferencia de Asia, que cerró en rojo.

Los principales índices de Wall Street caen de manera generalizada este viernes, luego de la nominación de Kevin Warsh por parte de Donald Trump para ser el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU y un mal dato en la inflación al productor que tomó por sorpresa a los mercados.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,38%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,36%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,43% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Deckers Outdoors (+11,96%), Air Products (+4,82%) y Verizon (+6,92%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en KLA Corporation (-8,97%), Newmont Goldcorp (-6,82%) y Albermarle Corp (-5,75%).

Los mercados perciben a Warsh como un candidato que apoyará el recorte de interés , pero que se mantendría muy alejado de la flexibilización más agresiva asociada a otros posibles candidatos , como Kevin Hassett , Christopher Waller y Rick Rieder .

" Finalmente optó por un perfil tradicional , con extenso recorrido dentro de la Reserva Federal, y no por un outsider.", plantearon desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Mientras tanto, el actual presidente de la entidad, Jerome Powell, aún no dio precisiones sobre qué hará luego de que su mandato termine en mayo próximo, ya que aún puede permanecer en la entidad hasta 2028, pero en el puesto de Director de Gobernadores, un cargo que haría de contrapeso a su sucesor.

Kevin Warsh Warsh podría asumir como presidente de la Fed en mayo de este año. CNN en español.

La inflación del productor sorprendió a todos

Mientras el mercado digería la nominación de Warsh, esta mañana también se conoció que el índice de precios al productor (IPP) de diciembre subió un 0,5%, mientras que la inflación núcleo, es decir, excluyendo alimentos y energía, subió un 0,7%. En ambos casos, el pronóstico era de apenas 0,2%.

"No está claro si la discrepancia reflejó algún problema persistente causado por el cierre del otoño pasado, que interrumpió la recopilación de datos en octubre y noviembre y dificultó las comparaciones mensuales, pero es probable que refuerce la idea de que la Fed hizo bien en dejar las tasas en pausa esta semana en lugar de bajarlas", plantearon desde Schwab.

Las bolsas en Asia y Europa

En el viejo continente, el Euro Stoxx se dispara 1,11%, mientras que a nivel local el DAX alemán aumenta 0,98% y el CAC francés acompaña con 0,74%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,40%.

En Asia la situación es la opuesta. En China, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 2,08%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,96%. Mientras, el Kospi surcoreano subió apenas 0,06% y Nikkei 225 japonés se mantuvo neutro.