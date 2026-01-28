Cómo alentar a Argentina en el Mundial 2026: cuántos dólares necesitas para viajar a Estados Unidos + Seguir en









Estamos en el año de la Copa del Mundo y lo que todos nos preguntamos es: ¿cuánto vale ir a ver a la Scaloneta?

Todo lo que tenés que saber para ir a alentar a la Selección Argentina al mundial. Imagen: ESPN

El 2026 es el año del Mundial y miles de argentinos ya sueñan con viajar para alentar a la Scaloneta en Estados Unidos. Con la Selección como una de las grandes candidatas, la expectativa por vivir los partidos en vivo es cada vez más alta. Por eso, es importante conocer el presupuesto estimado, es decir, cuántos dólares se necesitan para acceder.

Sin embargo, organizar un viaje para seguir a Argentina implica planificar con tiempo y calcular un presupuesto que incluye vuelos, hospedaje, transporte y actividades. Acá repasamos los costos estimados para empezar a dimensionar cuánto puede salir la experiencia y que nadie se lleve grandes sorpresas.

Viajar al exterior El costo más importante para empezar a pensar en el viaje son los pasajes aéreos. Imagen: Freepik Precios de los vuelos a Dallas y Kansas City para el Mundial 2026 Según estimaciones actuales, los vuelos ida y vuelta desde Argentina a Dallas pueden costar entre 1.000 y 1.600 dólares, dependiendo de la aerolínea, la anticipación de la compra y las escalas. En temporada alta por el Mundial, los precios podrían subir aún más, por lo que conviene monitorear ofertas con tiempo.

Para Kansas City, los valores suelen ser levemente más altos debido a la menor cantidad de vuelos directos, con pasajes que rondan entre 1.200 y 1.800 dólares. Este gasto es uno de los principales dentro del presupuesto total, por lo que definir la sede y las fechas es clave para ahorrar.

Precios y opciones de los hospedajes En cuanto al alojamiento, las opciones más económicas incluyen hostels, moteles y hoteles de baja categoría, con precios estimados entre 50 y 100 dólares por noche en habitaciones compartidas o básicas. También existen alternativas como alquileres temporarios en plataformas tipo Airbnb, que pueden resultar convenientes si se viaja en grupo.

Para quienes buscan mayor comodidad, los hoteles de gama media y alta en Dallas y Kansas City pueden costar entre 150 y 350 dólares por noche, e incluso más en zonas céntricas o cercanas a los estadios. Durante el Mundial, la demanda será alta, por lo que los precios podrían incrementarse. Transporte público Un gasto a tener en cuenta es la movilización en la ciudad, porque las distancias son largas. Imagen: Univision Costo del transporte público en las ciudades y otras actividades para realizar El transporte público en ciudades como Dallas y Kansas City tiene un costo aproximado de 2 a 3 dólares por viaje, con pases diarios o semanales que pueden abaratar los traslados. También es común el uso de servicios de ridesharing, como Uber o Lyft, con tarifas variables según la distancia. Además de los partidos, los viajeros pueden destinar parte del presupuesto a actividades recreativas, como visitar museos, parques temáticos, centros comerciales y propuestas gastronómicas. Sumando transporte, entretenimiento y comidas, el gasto diario adicional puede rondar entre 40 y 100 dólares, según el estilo de viaje.

