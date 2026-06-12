Cuba anuncia medidas de liberalización económica sin precedentes + Agregar ámbito en









"Es tiempo de cambiar" señaló el presidente Díaz-Canel. La disposición se produce en medio de las nuevas sanciones comunicadas por Estados Unidos contra Cuba.

Cuba anuncia liberalización económica sin precedentes, incluyendo participación en el mercado cambiario.

El presidente Miguel Díaz-Canel comunicó medidas que incluyen una descentralización sin precedentes del vasto aparato estatal, la participación de empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones cubanas en el extranjero, el fin de los subsidios a los productos y una reducción significativa de la burocracia.

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En un contexto atravesado por la escasez crónica, la crisis energética, el persistente espectro del descontento social y la creciente presión de Estados Unidos, el primer mandatario cubano declaró que "es tiempo de cambiar".

El presidente Díaz-Canel eligió comunicarlo por la red social en X, dónde afirmó que "la perversidad imperialista no conoce límites. Tras prohibir a cualquier país el suministro de combustible a Cuba, ataca a Cupet para intensificar aún más el bloqueo petrolero, imponiendo nuevas amenazas a quienes hacen negocios con la empresa cubana".

Las nuevas sanciones de EEUU Esto se enmarca en el contexto sobre las nuevas sanciones contra la petrolera estatal cubana, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), dónde el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había denunciado que “el gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio”.

Esta decisión comunicada por Marco Rubio, implica que la petrolera pasó a integrar la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Como consecuencia, la compañía queda impedida de mantener relaciones comerciales o financieras bajo jurisdicción estadounidense.

El secretario de Estado también vinculó la decisión con antiguas expropiaciones realizadas por el régimen cubano. “Activos clave fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses años atrás”, señaló. Según explicó el gobierno de Donald Trump, la medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la presión económica sobre el régimen cubano. El presidente cubano Díaz-Canel indicó que "pretenden justificar su crimen con pretextos absurdos, que solo sirven para ocultar su objetivo criminal: Asfixiar al pueblo cubano, obligándolo a rendirse por la pobreza, la necesidad y la enfermedad". Y concluyó: "Estamos presenciando el renacimiento del fascismo en su forma más pura".